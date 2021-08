Beim Dorffest in Steinberg fliegen die Stiefel

Steinberg

Die Steinberger wollen wieder feiern. Am kommenden Sonnabend, 4. September, findet in dem Ortsteil der Gemeinde Buckautal das diesjährige Dorffest statt. Federführend bei der Organisation ist der örtliche Feuerwehrverein. Auch die Einwohner der umliegenden Orte sind herzlich eingeladen. „Verabredet Euch doch zu einer Radtour und kommt zu Besuch nach Steinberg! Für das leibliche Wohl ist bestens durch den Feuerwehrverein gesorgt“, so Nadia Tietz vom Veranstaltungsteam.

DJ legt in Steinberg Musik auf

Los geht es in Steinberg um 15 Uhr. Auf dem Dorfplatz an der Kulturscheune gibt es wieder Kaffee und den stets begehrten selbst gebackenen Kuchen. Verschiedene Stationen sind aufgebaut. Besucher können sich beim Stiefelwerfen, Nageln, Kegeln oder Schießen ausprobieren. Die Kinder dürfen sich schminken lassen oder auf der Hüpfburg austoben. Außerdem gibt es Allerlei vom Grill und frische Getränke. Am Abend kann zur Musik vom Discjockey das Tanzbein geschwungen werden.

