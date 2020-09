Berufsmesse in Ziesar: Elektriker sind wertvoller als Gold geworden

Ziesar

„Was willst du denn werden?“ Das war wohl die meist gestellte Frage am Mittwoch auf dem Burghof in Ziesar. 38 Firmen und Institutionen waren der Einladung zur Betriebskontaktmesse gefolgt, zu der die Grund- und Oberschule Ziesar eingeladen hatte. Nicht virtuell, sondern dank eines Hygienekonzeptes und ausreichend Platz mit echten Info-Ständen, Berufsberatern und viel Technik zum Anfassen.

„Andere Veranstaltungen sind coronabedingt ausgefallen. Deshalb sind wir froh, dass wir uns bereits zum dritten Mal in Ziesar präsentieren können. Es ist wie auf einem Klassentreffen“, freute sich Ausbildungsverantwortliche Sandra Damaschke von der Metallbaufirma Windeck. Die Rietzer bilden seit vielen Jahren Metallbauer, Technische Zeichner und berufsqualifizierende Abschlüsse aus.

Gute Übernahmechancen

Zum ersten Mal in Ziesar dabei war die Wirthwein AG aus Kirchmöser. Ein mittelständisches Unternehmen der Kunststoffverarbeitung, das junge Leute zu Fachlageristen, im Büromanagement und zu Verfahrensmechanikern ausbildet. Ausbildungsleiter Bastian König hat selbst einmal als Azubi bei Wirthwein angefangen. „Die Chancen auf eine Übernahme sind excellent, denn wir planen die Stellen nach unserem Bedarf. Doch trotz guter beruflicher Aussichten wird es immer schwerer junge Leute zu finden, die große Maschinen einrichten und bedienen wollen“, sagte König der MAZ.

Zu den Zehntklässlern, die vor der Entscheidung stehen, wie es nach der Schule weiter gehen soll, gehören Julian Kabelitz aus Steinberg, Bennet Vogel aus Wollin und Paul Schliewe aus Ziesar. Julian schwankt noch zwischen einer Laufbahn bei der Bundeswehr oder einer Lehre bei Riva in Brandenburg. Der Stahlproduzent gehört zu den Stamm-Ausstellern bei den Betriebskontaktmessen in Ziesar. Auch Bennet kann sich vorstellen bei dem Großunternehmen eine Ausbildung aufzunehmen. Paul könnte es in die Elektrobranche ziehen. Aber wohl eher in der Industrie als in einem Handwerksbetrieb.

Überall fehlen junge Leute

Corona hin, Corona her: Was sich wie ein roter Faden durch die regionale Wirtschaft zieht, ist die händeringende Suche nach der nächsten Generation. Regiobus braucht Berufskraftfahrer, der Landkreis wirbt um Nachwuchs für die Verwaltung, der Fiener Agrargenossenschaft fehlen junge Leute in der Landwirtschaft, Heimbetreiber trommeln für Berufe in der Pflege.

Handwerk leidet

Unter Fachkräftemangel leidet insbesondere das Handwerk. Marc Kreissl von der ortsansässigen Elektrofirma Charwat erklärte den Schülergruppen unermüdlich das Berufsbild des Elektronikers für Energie- und Gebäudetechnik, doch einen Azubi hat der väterliche Handwerksbetrieb schon lange nicht gesehen. Elektriker sind wertvoller als Gold geworden. Auch die Baubranche hat es schwer. „Von zehn Lehrstellen werden vielleicht drei besetzt“, berichtet Sven Bentz, Nachwuchsreferent im Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg. „Dabei bieten wir sichere Jobs. Denn gebaut wird immer“, so Bentz.

Auch Bundeswehr und Polizei stellten sich in Ziesar vor. „Viele Kollegen gehen in den nächsten Jahren in Rente. Die Nachwuchssuche bleibt daher eine ständige Aufgabe“, weiß Einstellungsberaterin Simone Riemann von der Polizeidirektion West. In der Vorbereitung auf die Berufsausbildung sieht das Schulzentrum Ziesar denn auch seine eigentliche Aufgabe. 50 Mädchen und Jungen werden auch im nächsten Jahr dem Ausbildungsmarkt zur Verfügung stehen. Einige schlagen mit ihrem Zehnklassen-Abschluss dagegen den Weg zum Abitur über ein Oberstufenzentrum ein.

