Görzke

Beulen im Blech waren die Folge eines Unfalls in der Dorfmitte von Görzke. Zwei Autos sind an der Ecke Chausseestraße/Breite Straße am Mittwoch, 5 Uhr, zusammen gestoßen. Ein Opel-Fahrer hat ihn wohl verursacht.

Der 42-Jährige soll einem Volkswagen die Vorfahrt genommen haben. So kam es zur Karambolage beider Wagen. Personen wurden dabei zum Glück nicht verletzt.

Der entstandene Schaden wird mit etwa 2000 Euro beziffert.

Von René Gaffron