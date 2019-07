Ziesar

Vier Tage nach dem Durchzug einer Gewitterfront am vergangenen Wochenende sind die Folgen des sommerlichen Unwetters immer noch spüren. So blieb die MBS-Filiale auf dem Breiten Weg auch am Mittwoch den dritten Tag in Folge für den Publikumsverkehr geschlossen. Vermutlich ein Blitzschlag im Stadtgebiet hatte am späten Sonnabendabend für den kompletten Ausfall der Daten- und Telefonverbindungen in der Sparkasse gesorgt.

Öffnung vielleicht am Donnerstag

„Unsere Mitarbeiterinnen in Ziesar warten auf die Techniker. Es tut uns leid, dass der wetterbedingte Ausfall zu Unannehmlichkeiten für unsere Kunden führt“, hieß es am Mittwoch aus der MBS-Pressestelle. Im Laufe des Tages sollten die technischen Probleme behoben werden. Bei der MBS geht man davon aus, dass die Filiale am Donnerstag wieder geöffnet werden kann.

Bis dahin müssen Kunden die Dienstleistungen anderer Filialen in Anspruch nehmen. So nahm zum Beispiel das Amt Ziesar Einzahlungen in Wusterwitz vor. Die MBS-Zweigstelle im nahen Görzke war erst Ende Juni trotz zahlreicher Proteste geschlossen worden. Von Montag bis Mittwoch wollten zahlreiche Kunden vergeblich die Sparkasse aufsuchen. Doch dort funktionierte nichts mehr, so dass die Filiale geschlossen blieb.

Ein lauter Knall

Alles begann am späten Samstagabend mit einem lauten Knall. Im Bereich der Schulstraße war es zu Blitzeinschlägen gekommen. Dabei kam es zu Überschlägen im Telekom-Netz. In der Folge fielen Fernsehübertragungen über das Internet aus. Telefonanschlüsse waren plötzlich tot. Besorgte Anwohner riefen bei Bürgermeister Dieter Sehm an, weil sich im Schulgebäude die Notstrombeleuchtung angeschaltet hatte.

Straßenlampen betroffen

Erst nach und nach wurde das ganze Ausmaß des Blitzschadens bekannt. Betroffen von Ausfällen waren etliche Privathaushalte in dem Bereich sowie die Südseite des Breiten Weges einschließlich der Sparkassenfiliale. „Auch die Straßenbeleuchtung in der Schulstraße mit den neuen LED-Lampen hat etwas abbekommen“, sagte Bürgermeister Dieter Sehm der MAZ. Welche Folgen der Blitzschlag für die Technik auf dem Schulcampus hatte, muss im Detail erst noch geprüft werden.

Von Frank Bürstenbinder