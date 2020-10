Ziesar

Die Schulen im Land Brandenburg können weiter auf den Ferienkalender vertrauen. So bleibt es über den Jahreswechsel bei der unterrichtsfreien Zeit vom 21. Dezember 2020 bis zum 2. Januar 2021. Eine coronabedingte Verlängerung der Weihnachtsferien komme für sie nicht in Frage, sagte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Mittwoch bei einem Besuch in Ziesar auf Nachfrage der MAZ.

Vorschlag abgelehnt

„Eine Verlängerung der Ferien würde eine Verschiebung der Prüfungstermine nach sich ziehen. Außerdem würden wir Eltern erneut vor Herausforderungen bei der Kinderbetreuung stellen. Das alles wollen wir nicht. Im Gegenteil: Wir freuen uns über jeden Tag, an dem unserer Kinder die Schule besuchen können“, so Ernst. Verschiedene Unions-Politiker in anderen Bundesländern hatten eine deutliche Ausdehnung der Weihnachtsferien vorgeschlagen. Im Gegenzug wurde eine Kürzung der Oster- und Sommerferien ins Spiel gebracht.

Klare Ansage begrüßt

Für Brandenburgs Bildungsministerin eine „Schnapsidee“, die es nicht wert sei, ernsthaft weiter zu diskutieren. Ziesars Amtsdirektor Norbert Bartels, in dessen Verantwortungsbereich drei Grundschulen und eine Oberschule betrieben werden, begrüßte die klare Ansage der Ministerin. Die Menschen dürften nicht noch mehr verunsichert werden, sagte der Verwaltungschef, der auf das äußerst niedrige Infektionsgeschehen im äußersten Westen Brandenburgs verwies. Im ganzen Amt Ziesar mit seinen rund 6500 Einwohnern hielt sich seit dem Ausbruch von Corona im März die Ansteckungszahl im einstelligen Bereich.

Von Frank Bürstenbinder