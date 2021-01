Buckauer Orgelvespern gehen auch 2021 weiter

Buckau

Die beliebten Orgelvespern in der Kirche in Buckau werden auch im neuen Jahr fortgeführt. Am Sonntag, 31. Januar, nimmt um 17 Uhr die Musikerin Sabine Duschl an der wohlklingenden Böttcherorgel Platz und wird – ganz in der Tradition der alljährlichen Neujahrskonzerte – ein vor allem fröhliches Programm spielen. Mit einigen romantischen und barocken Stücken betont die Organistin zudem die besonderen Qualitäten des Buckauer Instruments.

Mit dem Konzert wird gleichzeitig das „Jahr der Orgel“ eröffnet sowie das Jubiläumsjahr „1075 Jahre Buckau“, das vor allem mit weiteren musikalischen Höhepunkten gefeiert werden soll. Thomas Gandow, der Vorsitzende des Dorfkirchenvereins Buckau betont in dieser besonderen Zeit noch einmal: „Gottesdienste und Andachten wie unsere Marienandacht dürfen stattfinden, denn wir halten uns an die Bestimmungen.“

Abstand halten

Die Kirche sei groß genug, um den Mindestabstand einzuhalten, Besucher sind zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angehalten, zudem werden zur Nachverfolgung die Adressen aller Vesper-Teilnehmer notiert. Zudem wird der Lobgesang der Maria und das Vaterunser ausschließlich vom Liturg gesungen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist wie immer frei. Weitere Orgelvespern sind jeweils für den letzten Sonntag im Monat um 17 Uhr geplant.

Von MAZ