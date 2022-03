Görzke

Ein Buch mit neuen Görzker Geschichten ist erschienen. Dabei handelt es sich nicht um aktuelles Geschehen oder gar Gerede im Töpferort. Vielmehr hat Jürgen Bartlog viele interessante Beiträge über das Dorf am Rand des Hohen Flämings und seine Menschen zusammengetragen.

„Nachrichten aus der Görzker Geschichte“ lautet der Titel. Mit dieser Ausgabe setzt der ehrenamtliche Bürgermeister die Reihe der bereits veröffentlichten historischen Publikationen fort.

Görzker Chronist schöpft aus großem Archiv

Der Autor kann nach rund 40 Jahren Chronikarbeit auf ein umfangreiches eigenes Archiv zugreifen. Es setzt sich zusammen aus Kopien von Archiven, Presseberichten der vergangenen 150 Jahren, Dokumente von Vereinen und Privatpersonen. Zu dieser Sammlung gehören auch Erlebnisberichte von Zeitzeugen. Ein Fundus, aus dem nun wahre Schätze gehoben werden.

Der Titel der neuen historischen Publikation Quelle: Silvia Zimmermann

„Die meisten Beiträge dieses Buches lagen bereits Ende der 1990er Jahre ausformuliert vor. Mit der Übernahme des Bürgermeisteramtes 1998 habe ich alle Chronikarbeit erst einmal unterbrochen. 2019 begann ich mich wieder intensiver damit zu beschäftigen“, berichtet Jürgen Bartlog. Ausführungen über das Görzker Siegel und Wappen sind unter anderem enthalten.

Augenmerk für die Puppenproduktion in Görzke

Auch Erinnerungen an die Sandmannpuppe „Made in Görzke“ sind enthalten. In diesem Kapitel beschreibt Bartlog ausführlich die Geschichte des Produktionsbetriebes von der Entstehung, dem Erfolg und der Liquidation des „Görzker Sandmännchens“. Es erhält damit neben dem Platz im Museum auf dem Handwerkerhof eine weitere verdiente Erinnerung.

Das Sandmännchen des DDR-Fernsehens darf nicht fehlen – es ist Teil der Ortsgeschichte von Görzke. Quelle: Heiko Hesse

Der Leser findet auch Erinnerungen an die Kindheit von Gertrud Wegener (1905-1993). Gertrud Wegener wurde 1905 in Görzke als Tochter des Bau- und Möbeltischlers Wegener geboren. Sie wuchs behütet auf. Als Kind erlebte sie den 1. Weltkrieg und als erwachsene Frau den 2. Weltkrieg. Später arbeitete sie als Sekretärin Seite an Seite mit den Bürgermeistern von Görzke. In kleinen Episoden wird über ihre Erinnerungen und Erlebtes berichtet.

Namen der Görzker Familien unter der Lupe

Auch wer etwas über seine Familie erfahren möchte, ist hier richtig. In dem Beitrag „Görzker Familiennamen“ führt der Autor geläufige Familiennamen auf. Seine Aufzeichnungen beginnen 1569 und enden 1990. Neben Zeitzeugen der jüngeren Vergangenheit dürfte das Interesse auch bei Nachfahren und Neu-Görzkern geweckt sein.

Jürgen Bartlog hat sich auch mit dem „Einzug technischer Neuheiten“ wie dem Fernsehen und dem Fahrrad auseinandergesetzt.

Straßenzustand in Görzke ein leidiges Thema

Dem altehrwürdigen Straßenpflaster widmet der Chronist ebenfalls die Aufmerksamkeit. Hier wird beschrieben, wie die alten Sandwege zu befestigten Straßen ausgebaut werden. „In der Richtung nach Ziesar sah es 1879 noch traurig wegen der sandigen und löcherigen Weg aus. Die beginnende Pflasterung dieser Trasse waren zehn Jahre später, auf der Görzker Gemarkung noch nicht ganz abgeschlossen“, ist im Text zu lesen.

Das Buch wurde in Zusammenarbeit mit dem Selbstverlag Eugen und Constanze Gliege erstellt. Käuflich zu erwerben ist das Buch in der Gärtnerei Jürgen Bartlog in Görzke zu den Geschäftszeiten. Kosten 20 Euro

Von Silvia Zimmermann