Der Bund wird Köpernitz beim geplanten Ausbau der Raststätte Buckautal mit einer Lärmschutzwand mit einer Investitionssumme von einer Million Euro abschirmen. Dieser Ankündigung den Deges-Projektleiter Ghadandfar Najaiara am Dienstagabend bei einer Infoveranstaltung im Saal der Burg Ziesar zollten die rund 100 versammelten Bürger Beifall. Die Nachricht sorgt bei ihnen für große Erleichterung. Vorausgegangen war eine schalltechnische Untersuchung.

Die Mauer soll dreieinhalb Meter hoch und 510 Meter lang sein. Gebaut wird die Rastanlage auf beiden Seiten der Autobahn 2024 und 2025.

Erlösende Info nach 30 Minuten

Die Deges ist vom Bund und dem Land Brandenburg mit dem Ausbau der Tank- und Rastanlage Buckautal beauftragt. Vor dem Planfeststellungsverfahren lud die Gesellschaft nun zur Einwohnerversammlung ein. Najaiaras Einwand, „ich bin nicht gewöhnt, Applaus zu bekommen“, erntete wohlwollendes Lachen.

So wird die Raststätte Buckautal nach ihrem Ausbau aussehen. Quelle: Marion von Imhoff

Es dauerte eine knappe halbe Stunde, bis der Projektleiter die erlösende Information preisgab. Zuvor führte er die Voraussetzungen aus und machte deutlich, dass die Köpernitzer auf die Lärmschutzwand keinen Rechtsanspruch haben. Dafür hätte die erwartete Lärmbeeinträchtigung in dem Dorf höher sein müssen. Beantragt hat die Deges den Bau beim Bund jedoch als freiwilligen aktiven Lärmschutz beim Bund, dem dieser zugestimmt hat. Grund dafür ist, dass die Lärmbeeinträchtigung steigt. Es betrifft nach den für die Nacht geltenden Richtlinien für freiwilligen Lärmschutz 20 und tagsüber drei Häuser in Köpernitz. Dafür wurde der betroffene Raum als allgemeines Wohngebiet eingestuft, weil es zwar offiziell Mischgebiet ist, aber doch überwiegend von Wohnhäusern geprägt ist.

Deges: Ausbau bitter nötig

Zuhörer und Redner sind sich meist schon begegnet. Es ist nicht die erste Infoveranstaltung zu dem Thema. Schon im Juni vorigen Jahres informierte die Deges auf Einladung der Bürgerinitiative Köpernitz über das Projekt. „Sie kennen mich, seien Sie geduldig, wir haben Zeit, Sie bekommen gleich ganz viel Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen“, so Najaiara.

Zuhörer im Burgsaal Ziesar bei der Infoveranstaltung der Deges zum Rastplatzausbau Buckautal. Quelle: Marion von Imhoff

Er betonte zugleich, wie notwendig der Ausbau des Rastplatzes ist. Der Güterverkehr ist nach Angaben der Deges zwischen 1990 und 2015 um fast 25 Prozent gestiegen. Der Straßen-Güterverkehr wird bis 2030 um fast 40 Prozent weiter steigen. Bundesweit fehlten bei einer Erhebung für 2013 rund 11.000 Lkw-Stellplätze an Autobahnen. An der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Berlin gab es nach Zählung von vor zwei Jahren 966 Stellplätze. Der Bedarf in 2030 liegt bei 1259. „Das ist ein Fehlbedarf von 279 Parkplätzen. Der Ausbau der Rastanlage ist extrem erforderlich“, so Najaiara.

Über doppelt so viel Parkraum

Für die Raststätte Buckautal bedeutet das: Derzeit hat die Anlage auf beiden Seiten der Autobahn jeweils 76 Parkplätze. Nach dem Ausbau werden es auf der Nordseite 155 und auf der Südseite 157 Parkplätze sein, sprich, aus 152 werden 312 Parkflächen.

Wegen eines Versicherungsbeckens auf der Südseite wird der zusätzliche Parkraum nicht parallel zur Autobahn geschaffen werden können, anders als auf der gegenüberliegenden Seite. Der Flächenbedarf liegt bei 6,5 Hektar, davon werden 2,9 Hektar versiegelt. „Wir planen ganz viele Grünflächen“, versprach der Projektleiter. SPD-Landtagsabgeordneter Udo Wernitz begrüßte die Entscheidung des Bundes für den Bau der Lärmschutzwand. „Für die Gesundheit der Anwohner ist die Lärmschutzwand wichtig.“

Von Marion von Imhoff