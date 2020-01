Burg Ziesar geht mit eigener Währung ins neue Jahr

Ziesar

Sieht aus wie Geld, fasst sich an wie Geld. Mit einer eigenen Währung startet die Bischofsresidenz Burg Ziesar in das Jahr 2020. Nur zu kaufen gibt es für die Null-Euro-Scheine nichts. „Unser neuestes Souvenir ist auf 5000 Exemplare limitiert und deshalb bei Sammlern schon sehr begehrt“, berichtet Museumsleiter Clemens Bergstedt.

Sonderführung und Konzert Führungen durch das Museum der Bischofsresidenz Ziesar sind für Gruppen auch in der bis zum 29. Februar dauernden Winterschließzeit möglich. Telefonische Anmeldungen unter 033830/1 27 35. Die fiktiven Geldscheine mit der Burg sind am Empfang für drei Euro erhältlich. Das 15-jährige Jubiläum des Museums beginnt am Sonnabend, 4. Januar, um 14 Uhr mit einer Sonderführung durch die Otto-Altenkirch-Ausstellung in der neuen Galerie auf der Burg aus Anlass des 145. Geburtstages des in Ziesar geborenen Malers. Anschließend besteht um 16 Uhr die Möglichkeit das Neujahrskonzert im benachbarten Glassaal der Burg zu besuchen. Erwartet werden Undine Dreißig (Mezzosopran), Marco Reiß (Violine) und Thorsten Fabrizi (Klavier).

Weil es deutschlandweit fiktive Geldscheine mit anderen Burgmotiven gibt, haben sich Liebhaber mittelalterlicher Gemäuer ein neues Sammelgebiet erschlossen. Ziesar ist das jüngste Mitglied in der Familie. Für drei Euro gibt es die gut 1000 Jahre alte Burg auf lila Papier in einer Ansicht aus dem Jahr 1845.

Museumsleiter Clemens Bergstedt erklärt Besuchern ein Modell, das die Burganlage Ziesar um 1740 zeigt. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Zu diesem Zeitpunkt war es mit der bischöflichen Herrlichkeit schon lange vorbei“, erfuhren die gut 30 Teilnehmer einer Silvester-Sonderführung. Am letzten Tag des Jahres machte sich die Besuchergruppe zusammen mit Museumsleiter Bergstedt auf eine Rundreise durch die spannende Baugeschichte der Burg, deren Ursprung auf eine slawische Befestigungsanlage zurückgeht.

Siegel auf dem Schein

Doch erst Bischof Ludwig von Neindorf begründete die auf einem Höhensporn gelegene Anlage um 1340 als Residenz der Bischöfe von Brandenburg. Es folgte eine Phase des repräsentativen Ausbaus. Deshalb befindet sich Neindorfs Siegel ebenfalls auf der Euro-Note. Verdient hätte es auch Dietrich von Stechow, der zwischen 1460 und 1470 die Burgkapelle errichten ließ, die mit ihren mittelalterlichen Maßwerkmalereien bis heute Gäste beeindruckt.

Die Außenansicht zeigt die Burgkapelle und Teile des Palas, dem einstigen Wohnbereich des Bischofs. Quelle: Frank Bürstenbinder

Pfingsten 2020 ist es 15 Jahre her, seit unter dem Dach der Burg Ziesar die Geschichte der mittelalterlichen Christianisierung in der Mark Brandenburg erzählt wird. Zuvor war das ehemalige Schulinternat für mehrere Millionen Euro zu einem Museum umgebaut worden. Bisher haben rund 120 000 Menschen die Dauerausstellung besucht. Sie bestiegen den 35 Meter hohen Bergfried oder besuchten eine der zahlreichen Sonderausstellungen in den Nebenräumen.

Gastgeber für „Lange Nacht“

Aus der Brandenburger Museumslandschaft ist die Burg Ziesar heute nicht mehr wegzudenken. Die der Stadt Ziesar gehörende Anlage wird jährlich vom Landkreis mit 50 000 Euro unterstützt. Im 15. Jahr des Bestehens wird das Museum der Bischofsresidenz im Oktober 2020 Gastgeber für die zentrale Eröffnung der Aktion „ Lange Nacht der Museen“ im Landkreis sein.

Diese Statue in den Museumsräumen zeigt Papst Gregor I. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nicht alle der mit dem Museum verbundenen Blütenträume sind aufgegangen. Zwar hat sich die Universität Potsdam in den Gründungsjahren sehr in die Bischofsresidenz eingebracht, doch zu der angestrebten Entwicklung als dauerhafte Forschungsplattform für die Uni ist es nie gekommen. „Wir konzentrieren uns deshalb vorrangig auf unsere Besucher, denen ein Rundgang auf der Burg in guter Erinnerung bleiben soll“, so Museumsleiter Bergstedt, der dem Haus seit der Eröffnung 2005 die Treue hält. Als hauptamtliche Mitarbeiterin ist Anett Weißflor seine rechte Hand in der Gästeführung. Für das Marketing wird nach dem Weggang von Kerstin Kühne gerade nach einer neuen Tourismusfachkraft gesucht.

Von Frank Bürstenbinder