Bushaltestelle mit Silvesterböllern in die Luft gesprengt

Görzke

Ein Bild der Verwüstung bot sich nach der Neujahrsnacht mitten in Görzke. In der Breiten Straße haben Unbekannte die zentrale Bushaltestelle erheblich demoliert. „Das große Wartehaus ist förmlich gesprengt worden“, sagt Bürgermeister Jürgen Bartlog gegenüber der MAZ. Der Ortschef erstattete am Neujahrsmorgen Anzeige bei der Polizei. Nun ermitteln Kriminalisten. Sie sicherten vor Ort umgehend Spuren.

Auch am Nachbarhaus gab es einen Schaden. Am Oberlicht der Haustür ist eine Glasscheibe zerstört worden.

Am Haus von Klaus Roloff ging durch die Explosion an der Bushaltestelle direkt nebenan eine Scheibe zu Bruch. Quelle: Thomas Wachs

Nach der heftigen Explosion, die sich gegen 4.30 Uhr ereignet hatte, fehlt an der massiven Holzkonstruktion des Wartehäuschens der Bushaltestelle das komplette Dach. Starke Balken weisen große Risse auf. Sie lassen erahnen, mit welcher Wucht die Explosion das Holzbauwerk erschüttert haben muss.

Nachbar aus dem Schlaf gerissen

„Ich habe gedacht, hier wird mit Artillerie geschossen“, erzählt Klaus Roloff. Der Nachbar war im Haus direkt neben der Bushaltestelle aus dem Schlaf gerissen worden. „Ich habe fast im Bett gestanden vor Schreck. Das war so ein heftiger Knall“, erzählt der 76-jährige Anwohner gegenüber der MAZ. Als er raus schaute, war niemand mehr zu sehen. Am Morgen entdeckte er dann die Scherben auf der Treppe seines Haus und das zerstörte Oberlicht an seiner Haustür und Trümmerhaufen an der Bushaltestelle.

Das Dach des Wartehauses an der Bushaltestelle in Görzke ist in der Neujahrsnacht durch eine Explosion zerfetzt worden. Quelle: Thomas Wachs

„Das war weit mehr als ein dummer Jungen-Streich mit Knallern“, sagt Jürgen Bartlog. Er sorgt sich nun um den Schülerverkehr. „Wir müssen sehen, wie wir da provisorisch mit Hilfe von Tischlern wieder ein Dach drauf bekommen, damit die Kinder den Winter über nicht im Freien stehen, wenn sie auf den Bus warten“, so der Bürgermeister. Absprachen diesbezüglich habe er mit dem Bauamt der Amtsverwaltung Ziesar am Donnerstag bereits geführt.

Jürgen Bartlog, ehrenamtlicher Bürgermeister in Görzke, sorgt sich nach der Explosion an der Bushaltestelle um den Schülerverkehr. Quelle: René Gaffron

Hinweise zu den Tätern aus der Neujahrsnacht gibt es nicht. Erste Gerüchte und Vermutungen machen im Töpferort jedoch die Runde. „An Spekulationen möchte ich mich aber nicht beteiligen“, sagt der Bürgermeister. Er hofft auf die Ermittlungen der Polizei und konkrete Hinweise von möglichen Zeugen der nächtlichen Straftat.

Großer Schaden für die Gemeinde

Nach Angaben des Bürgermeisters war das erst vor wenigen Jahren im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße im Ort neu errichtete Wartehäuschen „bis auf ein paar Schmierereien noch in einem sehr guten Zustand“. Für die Investition flossen damals Fördergeld und ein Eigenanteil der Gemeinde. „Der Schaden ist enorm, muss aber noch genau beziffert werden“, erklärt Jürgen Bartlog am Donnerstag.

In jedem Fall sei die zentrale Bushaltestelle unverzichtbar für den Ort. Sie soll daher möglichst schnell wieder repariert werden. „Wir hatten sie damals eigens etwas größer gebaut, weil dort viele Schüler aus dem Dorf in die Busse einsteigen“, erklärt Bürgermeister Jürgen Bartlog.

Von Thomas Wachs