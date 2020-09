Bücknitz

Der Mitarbeiter einer Agrargenossenschaft hat am Samstagmorgen nicht schlecht gestaunt, als er in einer Ruine mehrere Cannabispflanzen entdeckte. Er alarmierte die Polizei. Die Beamten beschlagnahmten die Pflanzen und brachten sie in die Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel.

Die Kripo sicherte Spuren und ermittelt nun gegen unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZ