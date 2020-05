Regen brachte Segen: Die Pachullas feiern Eiserne Hochzeit

Görzke

Damals hat es viel geregnet, an ihrem Hochzeitstag vor 65 Jahren. Daran können sich Christa und Walter Pachulla aus Görzke gut erinnern. „Es regnete, was der Himmel hergab. Unsere Gäste mussten mit dem Bus zur Trauung gebracht werden. Wir beide wurden mit einem Auto zur Kirche gefahren“, erzählt das Jubelpaar.

Traurig seien sie damals nicht darüber gewesen. Denn eine alte Weisheit sagt: So viele Regentropfen vom Himmel fallen, soviel Glück und Segen gibt es im Eheleben. Das hat im Leben des heute 91-jährigen Walter und der 86-jährigen Christa gepasst. Beide schauen auf ein glückliches Familien- und Eheleben in Görzke zurück.

In der Schule kennengelernt

Christa und Walter Pachulla lernten sich bereits in ihrer Schulzeit kennen. So richtig gefunkt hatte es dann bei beiden zum Silvestertanz 1949 in der Gaststätte „Zur Burg“ in Görzke. Walter war 21 Jahre und seine Christa erst 17 Jahre alt. Sie hielten sich die Treue, und am 14. Mai 1955 wurde dann geheiratet.

Die gemeinsame Wohnung richtete sich das junge Paar im elterlichen Haus von Christa, der Familie Tempelhahn, ein. „Meine Eltern stockten das Wohnhaus auf und wir zogen dort ein“, erzählt Christa.

Die ersten Glücksmomente erlebte das junge Paar am 14. Oktober 1955, als die Zwillingsmädchen Ellen und Doris auf die Welt kamen. „Wir erfuhren fünf Tage vor der Entbindung, dass es Zwillinge werden“, sagt Walter. Die Hebamme habe bei der letzten Untersuchung vor der Entbindung zwei kleine Herzen schlagen hören. „Ich hatte mit allem gerechnet, aber damit nicht. Ich war als junger Vater stolz auf meine beiden Mädchen“, erinnert sich Walter.

In Kirchmöser gelernt

Walter Pachulla wurde in 1929 in Rogäsen geboren. Seine Familie zog 1938 nach Görzke. Nach der Schule lernte er den Beruf des Maschinenschlossers im Reichsbahn-Ausbesserungswerk Kirchmöser. 1952 schwenkte er um und verdiente bis 1974 sein Geld als Lokführer um Ziesar und Görzke. Von 1974 bis zur Rente 1994 war Walter als technischer Angestellter im Bahnbetriebswerk Brandenburg tätig. „Durch meine Berufstätigkeit, die ich gern ausübte, war ich selten zu Hause“, erinnert sich Walter.

Christa arbeitete nach dem Abschluss der Oberschule beim Rat der Gemeinde Görzke. „Erst als Sachbearbeiterin für Handel und Versorgung. Ich musste mich um die Ausgabe der Lebensmittelkarten kümmern“, erzählt sie. Später war sie für das Gesundheits- und das Sozialwesen in der Gemeinde zuständig. Hinzu kam die Stelle als Sekretärin. 1984 übernahm sie die Leitung des Standesamtes in Görzke. „ Eheschließungen konnte ich bis zur Ämterbildung 1992 ausführen.“ 1996 ging Christa Pachulla, die gern gearbeitet hat, in den Ruhestand.

Freude an der Familie

Die Familie ist größer geworden. Das Jubelpaar erfreut sich heute an ihren drei Enkeln und den vier Urenkeln. „Wir konnten die Hochzeiten unserer Töchter und bereits von zwei Enkeln miterleben. Wir sehen unsere vier Urenkel aufwachsen, das ist etwas sehr Schönes“, sind sich beide einig.

Das Geheimnis ihrer Ehe? „Das gegenseitige Vertrauen muss da sein und man muss auch Verzeihen können“, sagen sie.

Ihren 65. Hochzeitstag feiern die Pachullas mit den Kindern, Enkeln und Urenkeln. „Gleich als die Einschränkungen durch die Corona- Krise bekannt wurden, haben wir die Feierlichkeiten abgesagt“, sagt Christa Pachulla. Tochter Ellen Pohlmann versorgt die Eltern in der Krisenzeiten. Was den beiden Rentnern gegenwärtig besonders fehlt, ist die Geselligkeit.

Eine besondere Leidenschaft

Walter ist Mitglied im Schützenverein in Görzke und besucht sonst regelmäßig aller 14 Tage die Vereinstreffen. Christa hat ihre Leidenschaft für den Seniorentanz bei der Volkssolidarität gefunden. Das ist nicht möglich. Den Haushalt können beide noch eigenständig bewirtschaften.

Eine besondere Leidenschaft verbindet die beiden seit vielen Jahren – das Lösen von Kreuzworträtseln. „Es gibt Zeiten, da beginnen wir bereits am Vormittag mit dem Rätseln“, verrät Christa.

Von Silvia Zimmermann