Cleverer Mitarbeiter verhindert Einbruch in Firma in Ziesar

Vier Maskierte haben am Dienstagnachmittag offenbar versucht, in eine Firma in Ziesar einzubrechen. Doch ihr Vorhaben misslang. Ein aufmerksamer Mitarbeiter erwischte die Täter und schlug sie in die Flucht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach sind die Täter gegen 16 Uhr in den Betrieb eingedrungen. „Die bisher unbekannten Personen hatten zuvor ein Zaunfeld beschädigt, um auf das Gelände zu gelangen“, berichtet die Erste Polizeihauptkommissarin Peggy Wölk von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Dann hätten sie sich an der Eingangstür zur Firmenhalle zu schaffen gemacht und versucht, diese aufzubrechen. „Als der Mitarbeiter von den Personen entdeckt wurde, flüchteten sie in einem PKW Audi A 4 mit polnischem Kennzeichen“, so Wölk.

Täter weiter auf der Flucht

Die Polizei habe sofort eine Fahndung nach den Unbekannten eingeleitet, die bisher jedoch erfolglos geblieben sei. Die Täter sind weiter auf der Flucht.

Weil der Firmenmitarbeiter rechtzeitig einschritt, ist der Sachschaden des vereitelten Einbruchs offenbar relativ gering geblieben. „Die Eingangstür haben die Täter nicht beschädigt, sodass lediglich ein Schaden von etwa 100 Euro am Zaun zurück blieb“, berichtet die Erste Polizeihauptkommissarin.

Die Beamten haben Spuren am Tatort gesichert. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

