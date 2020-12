Lehnin/ Ziesar

Der Lockdown hat Lehnin und Ziesar fest im Griff. Doch Geschäfte, von denen viele vermutet hätten, sie hätten ebenfalls geschlossen, warten weiterhin auf Kunden wie die Blumeninsel Kreutzer in Lehnin. Auf dem breiten Bürgersteig am Marktplatz in der Kurfürstenstraße stehen dort üblicherweise kistenweise Pflanzen. Nun liegen dort Orangen und Boskop-Äpfel für Kundschaft bereit.

Zur Galerie Das Geschäftsleben ist zum Stillstand gekommen im Lockdown in Ziesar und Lehnin. Doch einige Blumenläden haben eine Notlösung gefunden, um geöffnet bleiben zu können.

Auch im Inneren des Blumengeschäfts überraschen auf Papppaletten gestapelte Eier und Ingwer, dargeboten auf einem Tischchen neben Rosen und Hortensien. Inhaberin Patricia Neumann-Kreutzer erklärt, wie es dazu kommt: „Wir haben schon immer regionales Obst und Gemüse mit angeboten und haben es jetzt seit dieser Woche aufgestockt.“ Im Lockdown dürfen nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken geöffnet bleiben. Durch dieses Sortiment darf Patricia Neumann-Kreutzer ihr Geschäft geöffnet halten.

Es gibt auch Kritik

In Groß Kreutz bietet Kreutzer Floristik ebenfalls nun Eier und Gemüse an. Auf Facebook fragt dazu die Göhlsdorfer Ortsvorsteherin Silvana Schille, „was aber, wenn jetzt alle Eier und Kartoffeln anbieten? Friseure, Kosmetik, Baumärkte und so weiter?“

„Wir haben schon immer in unserer Gewerbeanmeldung auch den Verkauf von Obst und Gemüse drin“, betont sie. „Ich hoffe, dass wir bis Jahresende oder wenigstens bis Weihnachten das Geschäft geöffnet lassen können. Ob wir zwischen den Jahren oder danach in die Winterpause gehen, wissen wir noch nicht.“

Blumen auf Bestellung

Einen Plan B aber hat die Geschäftsfrau schon bereit. „Wir arbeiten ansonsten im Werkstatt-Modus, wir sind ja Fleurop-Mitglied und haben einen Liefer- und Abholservice und vermitteln auch Sträuße“, sagt Patricia Neumann-Kreutzer. „Das wäre der nächste Schritt gewesen, hätten wir schließen müssen.“ Dann wäre die Blumen-Insel ein reines Auslieferungsgeschäft geworden. „Wir sind mit der Gemeinde in Kontakt und halten alle Regeln ein, dass wir die Auflagen erfüllen“, sagt Patricia Neumann-Kreutzer.

Auch im Blumengeschäft gegenüber, oft im optischen Wettstreit mit schönen Blumengestecken und Pflanzen mit der Blumeninsel Kreutzer, fallen nun vor der Tür Bananen, Äpfel, Rosenkohl- und Kartoffelbeutel auf. Sie liegen teils sogar auf den Stufen vor dem Laden. Daneben ist der Schmuck- und Uhrenladen ebenso geschlossen wie der Friseur ein paar Schritte weiter. Die Fleischerei Zimmermann indes hat viel zu tun, wie dort eine Mitarbeiterin sagt.

Breiter Weg fast ohne Passanten

Im Vergleich zu Lehnin, wo sich durch die Blumen-Obst-Läden nun doch noch etwas tut, liegt der Breite Weg in Ziesar fast verlassen da. Doreens Haarstudio ist ebenso geschlossen wie der Damen- und Herren-Friseursalon in der Bahnhofstraße. Dicht ist auch der Geschenke- und Deko-Laden. Bitter sicher in der Vorweihnachtszeit. Wo üblicherweise Fußgänger die Straße kreuzen auf dem Weg zu ihren Einkäufen, tut sich nicht viel. Vor dem Zeitungs- und Lotto-Laden stehen drei Jungen. Einer hat einen Fußball unter dem Arm.

Asia-Bistro und ein Döner-Laden sind weiterhin geöffnet, Blinklichter leuchten in den Scheiben. Essen to go ist noch erlaubt, die Gaststätten aber sind auch in Ziesar geschlossen. Der Weihnachtsbaum auf dem Breiten Weg kündet von der Adventszeit. Vorweihnachten in Ziesar während der Pandemie.

Von Marion von Imhoff