Dachstuhl von Ziesars Burgkapelle braucht schon wieder Hilfe

Ziesar

Die ersten Gerüste stehen schon. Doch das ist erst der Anfang. Ziesars Burgkapelle wird in absehbarer Zeit komplett eingehaust und mit einem Schutzdach versehen. Grund ist die anstehende Sanierung, die sich über den gesamten Dachstuhl erstrecken wird. „Unter anderem sind Balken teilweise vom Schwamm befallen. Diese müssen ersetzt werden. Die Arbeiten finden in mehreren Bauabschnitten statt“, kündigte Walter Bitzer vom treuhänderischen Sanierungsträger EWS an. Das Berliner Büro begleitet Ziesar seit 25 Jahren federführend bei der Stadtsanierung.

Um die kostbaren Malereien im Innern der Burgkapelle zu schützen, ist eine erneute Sanierung des Dachstuhls erforderlich. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anzeige

Der Dachstuhl der Burgkapelle macht Baufachleuten, Denkmalpflegern und der Kommune als Eigentümerin der Burg schon seit Monaten Sorgen. Alles fing mit einer Faulstelle in einer Zapfenverbindung auf der Südseite an. Dadurch ist der Dachstuhl verrutscht und hat Mauerbrocken zum Absturz gebracht. Der Bereich unter der Schadstelle wurde mit einem Bauzaun abgesperrt. Ärgerlich an dem Dilemma ist die Tatsache, dass das Kapellendach zuletzt Anfang der 1990er-Jahre saniert worden war. Nur rund 25 Jahre später sind erneut enorme Kosten fällig.

Walter Bitzer von der Stadtsanierungsgesellschaft EWS. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Rede ist von über 600 000 Euro, die Ziesar nicht allein aufbringen könnte. Dafür springt der Bund mit 320 000 Euro aus dem Denkmalschutzsonderprogramm von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein. Im Hintergrund hatte sich die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann für Ziesar eingesetzt. Die CDU-Politikerin weiß, dass ein kaputtes Kapellendach die aufwendig restaurierten Wandmalereien durch eindringende Feuchtigkeit in Gefahr bringen würde. Neben den hölzernen Bauteilen werden auch die vor 25 Jahren verwendeten Dachziegel je nach Zustand durch neue Biberschwänze ersetzt oder wiederverwendet.

Wertvolle Ausmalung

Ziesars Burgkapelle besitzt eine besondere Stellung in der Denkmallandschaft Brandenburgs. Grund ist die weitgehend vollständige Ausmalung aus der Zeit des Mittelalters. Nach der Wende finanzierten viele Geldgeber, darunter der in New York ansässige World Monument Fund deren Restaurierung. Ihre grünmonochrome Rankenmalerei an den Wänden und die illusionistische Maßwerkmalerei und die sakralen Malereien an den Gewölben machen die 1470 von Bischof Dietrich von Stechow geweihte Kapelle überregional berühmt. Sie wird bis heute von Ziesars katholischer Gemeinde genutzt.

Die Kappe des Bergfriedes soll im kommenden Jahr mit Bleiplatten verkleidet werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie Sanierungs-Experte Bitzer mitteilte, soll im kommenden Jahr ein weiteres Gebäude des Burgensembles eingerüstet werden. Es handelt sich um den 35 Meter hohen Bergfried. Das aus Granitquadern bestehende Wahrzeichen wurde ebenfalls nach der Wende saniert. Doch wer die 125 Stufen zum Rundgang in luftiger Höhe nicht scheut, kann sehen, wie der Zahn der Zeit schon wieder an der Kappe des Bergfriedes nagt. Der im Volksmund Bischofsmütze genannte Turmabschluss war nach 1528 im Renaissancestil errichtet worden. Weil Putz und Mauerwerk Wind und Wetter ausgesetzt sind, soll nun eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Außenhülle her. So wird die Kuppel unter einer zwei Millimeter starken Decke aus Blei verschwinden. Eine Maßnahme die erstmals 2018 geplant war, aber immer wieder verschoben wurde.

Von Frank Bürstenbinder