Darum ist das Amt Ziesar noch coronafrei

Mittelmark

Nur 22 Menschen leben zwischen Grüningen und Görzke, Wollin und Bücknitz auf den Quadratkilometer. Überall in Potsdam-Mittelmark breitet sich das Corona-Virus aus. Nur im Amt Ziesar gibt es bislang keine Infizierten. Warum wohl nicht? „Wir wollen es lieber nicht beschreien, aber die niedrige Bevölkerungsdichte ist sicher ein Grund für die geringe Infektionsgefahr. Vielleicht haben wir bisher einfach nur Glück gehabt“, meinte Amtsdirektor Norbert Bartels auf Nachfrage der MAZ.

Auch positive Nachrichten

Bezogen auf die Bevölkerungdichte ist Ziesars Nachbargemeinde Wiesenburg/Mark auf ebenfalls niedrigem Ansteckungsniveau. In den 14 Ortsteilen wohnen sogar nur 20 Menschen auf den Quadratkilometer. Es gibt in der Gemeinde mit Stand Montag 18 Uhr einen bestätigten Corona-Fall. Zum Vergleich: in Kleinmachnow wurden 22 Menschen positiv getestet. Dort teilen sich statistisch über 1700 Menschen einen Quadratkilometer. Mitten in der Corona-Krise gibt es noch andere kleine positive Nachrichten. Die beiden im Amt Beetzsee als infiziert gemeldeten Personen gelten nach einer Presseinformation der Kreisverwaltung vom Montag als geheilt. Von den zwei im Amt Wusterwitz bekannten Personen, die sich angesteckt haben, ist eine Person ebenfalls geheilt.

Corona breitet sich aus

Insgesamt steigt die Zahl der positiv getesteten Personen in Potsdam-Mittelmark jedoch an. Und zwar auf 101. Das sind drei Menschen mehr als noch am Sonntag. Die Zahl der in häuslicher Quarantäne befindlichen Mittelmärker stieg von 124 auf 156 an. Die Verdachtsfälle schnellten von 713 auf jetzt 777 hoch. Schwerpunkt der Infektionsausbreitung ist unverändert die Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (47). Groß Kreutz ( Havel) meldet einen Infizierten, zwei Kranke gibt es in Kloster Lehnin, Nuthetal und Brück sind mit je einem Infizierten dabei, für Werder ( Havel) weist die Statistik zehn erkrankte Personen aus.

Erste Lieferung

Am Montag ist eine erste Teillieferung des Bundes an Schutzanzügen und Atemschutzmasken für Potsdam-Mittelmark eingetroffen. Ein Transportkommando hat die Materialien in einem bewachten Lager in Wünsdorf im Empfang genommen. In Wünsdorf hat auch der Zentraldienst der Polizei seinen Sitz. „Unabhängig von dieser Teillieferung wird der Landkreis seine eigenständigen Bemühungen zur Beschaffung von Schutzausrüstungen fortsetzen“, kündigte Pressesprecher Kai-Uwe Schwinzert am Montagabend an. Der Landkreis verfüge über genügend Desinfektionsmittel, die an Hauskrankenpflegedienste verteilt würden, so Schwinzert. Der Landkreis erwartet vom Bund weitere Lieferungen von Schutzausrüstungen.

Von Frank Bürstenbinder