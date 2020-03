Darum will Wollin seine Turnhalle verschrotten

Wollin

Die Tage der Turnhalle, die zur 1970 eingeweihten Wolliner Schule gehört, sind offenbar gezählt. Nach dem Willen der Kommune soll der hauptsächlich in Metallbauweise ausgeführte DDR-Typenbau durch einen Neubau ersetzt werden. „Eine Sanierung wäre unwirtschaftlich und nicht bezahlbar“, sagte Bürgermeister Jens Haase in dieser Woche auf der Gemeindevertretersitzung. Die Bausubstanz ist verschlissen, die Energiebilanz nicht mehr zeitgemäß.

Neuer Standort

Die seit etwa fünf Jahren andauernden Bemühungen um eine neue Turnhalle sind inzwischen in eine neue Phase der Planung getreten. War bisher von einer Beibehaltung des bisherigen Standortes die Rede, so haben sich die Gemeindevertreter am Donnerstag auf ein neues Baufeld samt Stellplätze geeinigt, das über die Zufahrtsstraße Am Fläminghang erschlossen werden soll.

Neben dem blau hinterlegten Parklatz soll die neue Wolliner Turnhalle entstehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Damit kann die alte Halle bis zum letzten Tag für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. Außerdem entschärfen wir bei Veranstaltungen die Parkplatzsituation vor den Mehrfamilienhäusern“, begründete Bürgermeister Haase das Umdenken. Wo jetzt noch die Turnhalle steht, soll ein Trainingsplatz hergerichtet werden.

Unter zwei Millionen Euro

Das Amt Ziesar hat mit der neuen Variante keine Probleme. „Wir werden die Planung anpassen und das Projekt weiter vorantreiben“, sagte Amtsdirektor Norbert Bartels der MAZ. Nach einer aktuellen Kostenschätzung geht die Verwaltung von einer Gesamtinvestition in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro aus. 25 Prozent davon sind bereits im kommunalen Haushalt für 2020 eingeplant. Der Löwenanteil soll als Förderung aus dem ILE-Programm zur ländlichen Entwicklung kommen. Ein positives Votum durch die Lokale Aktionsgruppe Fläming Havel liegt bereits vor. „Wir sind daher zuversichtlich, dass es mit einem Förderbescheid durch das Land klappen wird“, so Bartels.

Sogar als Konzertsaal für den Projektchor des Kirchenkreises Elbe-Fläming diente die Wolliner Turnhalle bereits. Doch die Bausubstanz ist verschlissen, die Energiebilanz nicht mehr zeitgemäß. Quelle: Silvia Zimmermann

Darauf hoffen auch die Wolliner Gemeindevertreter. Siegfried Sehl: „Je mehr Zeit vergeht, um so höher gehen die Baupreise.“ Im Dorf kursierende Gerüchte, wonach die Turnhalle um die drei Millionen Euro kosten soll, wies Bürgermeister Haase allerdings zurück: „Wir haben Puffer eingeplant, aber so teuer wird es nicht.“

Von Frank Bürstenbinder