Bücknitz

Es war ein geheimnisvoller, mystischer Ort. So sagt es Ziesars Nachwende- Bürgermeisterin Siglinde Wendt. Die Rede ist vom Staatsreservelager der DDR in Bücknitz ( Potsdam-Mittelmark). „Man kam nicht rein“, sagt sie. Nicht mal in die Nähe. „Wir wussten nicht, was es dort gab. Niemand, der dort arbeitete...