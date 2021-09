Denkmal des Monats Oktober: Klassizistisches Gebäude in Ziesar wird ausgezeichnet

Ziesar

Das Wohn- und Geschäftshaus am Petritor 38 in Ziesar wurde zum Denkmal des Monats Oktober gekürt. Das hat die AG Historische Stadtkerne am Mittwoch mitgeteilt. Demnach bestünde „die historische Bedeutung des ungewöhnlichen Gebäudes darin, dass die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlagen für das weitgehend original überlieferte Gebäude heute zwar nicht mehr bestehen, dennoch durch ihre Umnutzung einen wichtigen Teil zum Stadtbild beitragen“, heißt es. Die Auszeichnung soll dem Bauherren Thomas Gobel am Freitag übergeben werden.

Von MAZ