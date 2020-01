Die Sternsinger sind ein Segen für das neue Jahr in Ziesar

Ziesar

In den Gewändern der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar klopfen sie an die Türen der Menschen, um die Weihnachtsbotschaft zu verkünden und ihnen den Segen für das neue Jahr zu bringen. „Frieden! Im Libanon und weltweit“ - das ist das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2020. Dafür sammeln die Kinder Geld.

Von Wollin bis Altengrabow

Sie besuchen in ihrer Mission des Kinderhilfswerkes rund 280 Haushalte und Betriebe und werden bis zum 11. Januar in und um Ziesar unterwegs sein. „Die verkündete Botschaft wird freudig aufgenommen und für ihren Gesang und ihre Mühen spenden die Menschen für das Kinderhilfswerk“, sagte Nikolaus Richter von der Pfarrvikarie St. Peter und Paul in Ziesar. Das von den Sternsingern besuchte Gebiet erstreckt sich von Hohenseeden über Wollin, Ziesar, Tucheim bis Altengrabow.

In der Freizeit unterwegs

Die Kinder und die Verantwortlichen freuen sich über jeden Haushalt, der neu hinzukommt und die ehrenamtliche Arbeit der Kinder und Erwachsenen unterstützt. Unterstützung findet Richter durch den Gemeindepädagogen Matthias Kopp aus Ziesar und Claudia Minuth in Wollin. „Wir werden wieder unsere bekannten Adressen in Haushalten, Einrichtungen und Betriebe aufsuchen. Die Mädchen und Jungen sind dazu in ihrer Freizeit unterwegs“, sagte Richter.

In der Burgkapelle gesegnet

Für diese Mission wurden sie am zweiten Weihnachtsfeiertag beim Gottesdienst in der Burgkapelle Ziesar gesegnet. Die Sternsinger sind seit 2004 aktiv. Durch die Initiative des katholischen Pfarrers Andreas Ginzel wurde die Tradition der Sternsinger in und um Ziesar wieder eingeführt. Die Kinder sammelten in den letzten 15 Jahren insgesamt 50 000 Euro für das Kinderhilfswerk ein. Der Abschlussgottesdienst mit den Sternsingern und dem Chor findet am 5. Januar um 17 Uhr in der Burgkapelle Ziesar statt.

Von Silvia Zimmermann