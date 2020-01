Görzke

Wie erst jetzt bekannt wurde, sind Einbrecher in den ersten Januarwochen in ein Einfamilienhaus in Görzke eingestiegen und haben diverse Wertgegenstände gestohlen. Darüber hinaus wurden ein auf dem Grundstück gelagertes Motorrad sowie ein Bootsmotor geklaut.

Insgesamt entstand ein hoher vierstelliger Sachschaden. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

