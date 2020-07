Diebe stehlen Auto am Badesee bei Gräben: Frau muss zu Fuß nach Hause

Gräben

Dieser abendliche Badeausflug endete mit einer bösen Überraschung. Während eine junge Frau am Montag in einem See bei Gräben schwimmen ging, stahlen Unbekannte deren Auto. Als die Besitzerin das merkte und die Polizei anrufen wollte, hatte sie keinen Handyempfang. Zu Fuß machte sie sich schließlich auf den Weg nach Hause. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Tat ereignete sich demnach zwischen 19 und 20 Uhr.

Der Dieb hat die Frau womöglich ausgespäht

Die Frau hatte ihren VW Golf im Wald abgestellt und war baden gegangen. Ihre persönlichen Sachen hatte sie mitgenommen und am Ufer abgelegt. „Offenbar hatte der Täter die Geschädigte beobachtet und die Fahrzeugschlüssel aus den Sachen und anschließend den PKW entwendet“, schildert die Erste Polizeihauptkommissarin Peggy Wölk von der Inspektion in Brandenburg an der Havel den möglichen Tathergang.

Funkloch und langer Nachhauseweg

Als die junge Frau aus dem Wasser kam, bemerkte sie den Diebstahl und wollte die Polizei anrufen. Doch weil sie im Funkloch war, musste sie erst ein ganzes Stück in Richtung ihres Elternhauses laufen. Die Eltern hätten ihre Tochter dann abgeholt und die Polizei gerufen, so Wölk. Inzwischen war es dunkel geworden.

Polizei fahndet nach gestohlenem VW Golf

Das gestohlene Auto ist ein blauer VW Golf aus dem Jahr 1998. Er ist in Winsen an der Luhe ( Landkreis Harburg in Niedersachsen) zugelassen und hat das amtliche Kennzeichen WL-AD 84. „Eine Fahndung nach dem PKW wurde eingeleitet und Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen“, berichtet Peggy Wölk. Auch eine Suche nach dem Wagen am Dienstagmorgen sei ergebnislos geblieben.

