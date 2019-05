Ziesar

Dieter Sehm (SPD) bleibt Bürgermeister in Ziesar. Er hat bei den Kommunalwahlen am Sonntag 695 Stimmen bekommen. Sein Gegenkandidat René Mertens (CDU) erhielt 455 Stimmen. Das teilte die Wahlleiterin im Amt Ziesar, Eva Friedrich, am Montag mit.

Stärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung Ziesar ist die SPD mit fünf Sitzen geworden. Mandate gewann neben Sehm noch Manfred Geserick, Uwe Roßner, Dietmar Varchmin und Simone Bab. Die CDU kam auf vier Sitze. Gewählt sind Mertens, Sabine Haug, Bernd Gobel und Tony Peters. Für die Freien Bürger und Bauern (FBB) ziehen Thomas Kreissl, Mathias Laube und Mario Grewatsch in das politische Gremium.

Bürgermeisterin in Gräben ist künftig Jutta Debler. Sie erhielt 212 Stimmen. Gegenkandidat Siegfried Schröder kam lediglich auf 78 Stimmen.

Gemeindevertreter in Gräben wurden Manfred Senst, Siegfried Schröder, Stefan Leue und Harry Lange für die FBB. Die FDP zieht mit Anja Böttche und Andy Golz-Steffen in das Gemeindeparlament. Ebenfalls gewählt sind Raik Hafenberg und Rosita Herzog jeweils als Einzelbewerber.

Bürgermeister in Görzke bleibt Jürgen Bartlog. Er war einziger Kandidat und erzielte 490 Ja- und 124 Nein-Stimmen.

In den Gemeinderat zieht die CDU mit zwei Sitzen ein mit Bernd Konitzer und Uwe Zimmermann. Für die FDP kommen Andras Täge und Julius Lange. Die Bürgerliste Görzke/Hohenlobbese hat sechs Sitze errungen: Margitta Westphal, Frank Hiob, Oliver Sell, Katja Marohn, Frank Eichelmann und Steffen Jirjahlk.

Bürgermeister in Wollin ist mit 347 Ja- und 97 Nein-Stimmen Jens Haase geworden. Gemeindevertreter sind Volkmar Frömmrich (FBB) und die Einzelbewerber Alexander Baier, Simone Brieseck, Falko Genth, Jens Haase, Inis Hartmann, Karsten Hübscher, Siegfried Sehl und Gabi Tischer.

Bürgermeister in Bauckautal bleibt Mike Pokorny (196 Ja-/ 28-Nein-Stimmen). Im Gemeinderat sitzen Pokorny, Florian Müller und Michael Stingl (FV Steinberg), Knut Vieweg und Dennis Baum, Volkmar Peters, Fritz Schmidt und Tobias Meißner.

In Wenzlow ist Randy Matthies neuer Bürgermeister (236 Ja-/ 53-Nein-Stimmen). Gemeindevertreter wurden Manfred Matthies, Bernd Schwarz, Fred Neumann, Annette Schenke, Werner Kraatz, Andreas Linsdorf und Randy Matthies.

Die Wahlbeteiligung im Amt Ziesar lag zwischen 40 und 55 Prozent.

Von Marion von Imhoff