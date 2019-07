Bücknitz

Auf sein Bücknitz lässt Tobias Danker nichts kommen. Der 34-Jährige liebt Wald und Heide, die das 250-Einwohner-Dorf umgeben. Die lauschigen Plätze an der Buckau mag er ebenso wenig missen, wie die Gemeinschaft in der Freiwilligen Feuerwehr, die von ihm angeführt wird. Deshalb ärgert es ihn besonders, wenn wieder Müll in der Gemarkung entsorgt wurde, die Straße ungefegt bleibt, das Gras auf öffentlichen Grünflächen zu Stroh wird.

Zu wenig Zeit

Weil kleine Aufreger erst gar nicht zum Dauerzustand werden sollen, hat Danker vor wenigen Tagen ein neues Ehrenamt übernommen – Ortsvorsteher. Etwas für die Ordnung und Sauberkeit in seinem Heimatdorf zu tun, ist ihm eine Herzensangelegenheit. „ Bücknitz könnte schöner sein. Dafür brauche ich die Mithilfe der Bürger, aber auch ein Umdenken in Ziesar. Die Stadtarbeiter haben zu wenig Zeit für den Ortsteil“, findet Danker.

Jede Woche ins Amt

Zwar ist für Bücknitz noch ein geringfügig Beschäftigter im Einsatz. Doch dessen drei Stunden in der Woche sind zu wenig, um das Dorfbild in Schuss zu halten. Wenn es nach Danker ginge, müsste es für die Stadtarbeiter einen verlässlichen Plan geben, der alle Ortsteile abwechselnd berücksichtigt. Dass mit dem neuen Ehrenamt Arbeit verbunden ist, hat der neue Ortsvorsteher bereits erfahren. „Ich bin mindestens einmal die Woche in der Amtsverwaltung, um Dinge für Bücknitz zu regeln.“

Bücknitz von oben. Fröhlich

Danker hat die Nachfolge seines langjährigen Vorgängers Karl-Heinz Guhl angetreten, der den Posten des Ortsvorstehers schon vor der Kommunalwahl aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Ihm zur Seite stehen die beiden weiteren Ortsbeiratsmitglieder Paul Uwe Engel und Roland Krone, die unter der Flagge der SPD angetreten waren. Als Einzelbewerber holte Danker mit Abstand die meisten Stimmen. Seine beiden Mitstreiter wählten ihn folgerichtig auf der konstituierenden Sitzung zum Ortsvorsteher. Bereits in der vergangenen Wahlperiode gehörte der Familienvater dem Ortsbeirat an.

Belastung durch Lkw

Hauptberuflich ist Danker als Feuerwehrmann bei der Brandenburger Feuerwehr beschäftigt. Sein Engagement als Ortswehrführer ist deshalb nicht verwunderlich. Für die Dorfgemeinschaft wird der Ortsvorsteher in diesem Jahr die Modernisierung der Sanitäranlagen im Dorfgemeinschaftshaus begleiten. Eine zunehmende Belastung für die Anwohner ist der Lkw-Verkehr auf der Landesstraße. Eine Initiative für Tempo 30 will Danker nicht ausschließen.

Brücke wird zum Problem

Am Herzen liegt ihm die Reparatur des Gehweges in der Fiener Straße. „Das nach der Wende verlegte Pflaster ist an vielen Stellen abgesackt. Leider sind die Arbeiten schon mehrfach verschoben worden“, bedauert der Ortsvorsteher. Ein großes Sorgenkind ist die Straßenbrücke in der Bücknitzer Straße, deren abgesackte Betonplatten und Gullys ein Ärgernis sind. „Da muss unbedingt etwas passieren“, steht für Danker fest. Er könnte sich vorstellen, dass die Ortsteile der Stadt Ziesar mit einem eigenen Budget für Investitionen ausgestattet werden. Ein Thema für die Stadtverordnetenversammlung.

Von Frank Bürstenbinder