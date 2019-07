Buckau

Der Schuss, der am Sonnabend der morgendliche Ruhe in Buckau ein jähes Ende setzte, hat einen tragischen Hintergrund. Wie die Polizeidirektion West der MAZ mitteilte, setzte ein älterer Herr seinem Leben mit einer Kurzwaffe freiwillig ein Ende. Die Tragödie spielte sich auf dem öffentlich zugänglichen Friedhof ab. Es gab keine Einwirkung Dritter, andere Personen waren nicht in Gefahr. Rettungshubschrauber, Funkwagen und Kriminalpolizei waren vor Ort.

In Gebet eingeschlossen

Noch unter dem Eindruck des Geschehens schlossen am Sonntag die Besucher der öffentlichen Buckauer Orgelvesper den aus dem Dorf stammenden Toten in ihr Gebet ein. Der Mann gehörte zu den Förderern und Unterstützern des Dorfkirchenvereins und hatte erst kürzlich die Wiederherstellung von Bleiglasfenstern mit einer namhaften Spende unterstützt.

Von Frank Bürstenbinder