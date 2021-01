Görzke

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Görzke eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster kaputt und stiegen so in das Haus ein. Drinnen durchsuchten sie mehrere Räume.

Ob aus dem Haus Gegenstände entwendet worden sind, ist derzeit unklar. Auch Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor. Am Tatort kam die Spurensicherung der Kriminalpolizei zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg.

Von MAZ