Eine Million Euro für Ziesars Schule und Burgkapelle

Einer weiteren Modernisierung des Schulzentrums mit Gebäuden aus den letzten 100 Jahren steht nichts mehr im Weg. So verfügt das Amt Ziesar als Schulträger seit dieser Woche über Städtebaufördermittel für die Dämmung und Erneuerung der Wärmeversorgung sowie für die Neugestaltung des Schulhofs. Bei einer digitalen Übergabe hat der Brandenburger Baustaatssekretär Rainer Genilke staatliche Zuschüsse von Bund und Land in Höhe von rund einer Million Euro für weitere Stadtentwicklungsprojekte ausgereicht. Dazu gehört neben der Schule auch die Dachsanierung an der Burgkapelle.

Baustaatssekretär Rainer Genilke. Quelle: MAZ

„Das Stadtbild in Ziesar ist von sanierten Häusern und Straßen geprägt. Besonders durch die umfassende Sanierung des Burgumfeldes hat die Stadt an Attraktivität auch für Gäste gewonnen. Bereits seit Mitte der neunziger Jahre hat sich Ziesar für den Erhalt der historischen Bausubstanz im Stadtkern engagiert. Das hat sich gelohnt. Wir unterstützen weitere Projekte, die die Lebensqualität für alle Generationen erhöhen und vor allem der Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen“, teilte Staatssekretär Genilke der MAZ mit.

Das nach der Wende restaurierte Dach der Burgkapelle Ziesar ist schon wieder kaputt. Eine aufwendige Reparatur ist nötig. Auch dafür gibt es Fördermittel. Quelle: JACQUELINE STEINER

Als Nachfolge für das bisherige Programme „Aktive Stadtzentren“ und „Städtebaulicher Denkmalschutz“ werden mit dem neuen Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ die Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und der Erhalt von Stadt- und Ortskernen unterstützt. Auf dem Schulstandort sind die Thomas-Müntzer-Oberschule und die Grundschule Ziesar untergebracht. Das Gebäude Schulstraße 11 steht unter Einzeldenkmalschutz und die Gebäudehülle (Dach und Fenster) wurde in den Jahren 1995/1996 mit Mitteln des Bund-Länder-Programms Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen saniert. Alle anderen Gebäude und baulichen Anlagen auf dem Schulgrundstück waren bisher kein Fördergegenstand der Städtebauförderung. Die Kommune hat in den vergangenen Jahren 2,7 Millionen Euro in die Gebäude investiert.

