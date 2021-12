Eine schlagkräftige Truppe: Das ist die Feuerwehr von Glienecke

Glienecke

An der Dorfstraße von Glienecke, wo der Anbau des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr steht, genau da hat René Stumpfe in den 1970er-Jahren noch im Sand gespielt. „Kann ich mich noch gut dran erinnern“, sagt der Jugendwart und Maschinist schmunzelnd. Die Kameraden pflichten ihm bei.

Fast jeder hat einen Großvater, Vater oder Onkel, der dieses Gerätehaus mit aufgebaut hat. Sie alle stammen aus der Gegend, ihre Familien sind von langen Feuerwehrkarrieren geprägt. „Wir sind ein Familienbetrieb“, sagen sie nicht ohne Stolz. Stumpfe und seine Kameraden halten diese Tradition in Ehren.

Ortswehrführer Karsten Franke neben den Atemschutzgeräten, Schläuchen und anderer Ausrüstung, die im LF8 verstaut ist. Quelle: Moritz Jacobi

„Wir sind praktisch allesamt Handwerker und haben zum Beispiel die Toilette im Haus in Eigenleistung gebaut“, sagt etwa Ortswehrführer Karsten Franke. Auch beim Verputzen und Malern der Wände sowie der Herrichtung des hölzernen Schlauchturms haben die Familien selbst angepackt. „Die Älteren haben die Bretter geschleift, während die Jüngeren auf dem Gerüst gearbeitet haben.“

Infernalische Feuer waren in der Geschichte der Glienecker Feuerwehr gottseidank die Ausnahme. Brände an Stallungen, Scheunen und Wohnhäusern sowie ein Fall von Brandstiftung haben die Kameraden und deren Vorgänger aber durchaus in Atem gehalten. Und die Kameradinnen, denn zu DDR-Zeiten waren die Damen der Schöpfung in der Feuerwehr sehr viel stärker vertreten.

Museumsreife Handspritzenwagen

Zwar gilt für die Wehren im Amt Ziesar das formelle Gründungsjahr 1934, als das „Gesetz über das Feuerlöschwesen“ die Gründung freiwilliger Feuerwehren nach sich zog. Die Feuerwehr von Glienecke reicht aber mindestens bis in die 1870er-Jahre zurück. Damals erhielten die Feuerwehrleute nach jedem Brand und jeder Übung zwei Gläser Bier und eine Zigarre.

Ortsvorsteher und Feuerwehrmann Mathias Laube zeigt den kleineren der beiden Handspritzenwagen aus dem 19. Jahrhundert. Quelle: Moritz Jacobi

Zwei museumsreife Handspritzenwagen aus jener Zeit existieren noch. Sie sind sicher verwahrt und in gutem Zustand, sieht man einmal von den Holzwürmern ab, die sich daran gütlich tun. So gut, dass sie beim Amt Ziesar sogar noch mit Inventarnummern geführt werden. Einst mussten an den hölzernen Vehikeln jeweils zwei Leute kräftig in die Hände spucken und bis zur Erschöpfung das Löschwasser durch den Schlauch pumpen.

Sorgenkind Löschfahrzeug

Am Steuer des über 40 Jahre alten Mercedes braucht Jens Grewatsch ordentlich Muskelkraft beim Lenken und Schalten. Quelle: Moritz Jacobi

Das aktuelle Löschfahrzeug verlangt den Kameraden nicht ganz so viel ab, hat seinen Dienst aber trotzdem schon weit über Soll verrichtet. Den heutigen Anforderungen ist es – da sind sich alle einig – nicht mehr gewachsen. Wenn bis zu acht Mann im rustikalen Mercedes-Benz 508D (Baujahr 1981) über die Landstraßen zum Einsatzort juckeln, rattert und scheppert es ordentlich.

Mehr als 70 km/h sind mit dem 2005 aus Parchim übernommenen „LF 8“ aber nicht drin, beim Einsatz auf der nahen Bundesautobahn alles andere als optimal. Schalten und Lenken und Servolenkung will gekonnt sein, auch Gurte hat der Youngtimer keine. „Das mag für uns ja noch zumutbar sein, aber wir müssen darin auch die Kinder und Jugendlichen befördern“, gibt Mario Grewatsch zu bedenken.

Wunsch nach neuen Uniformen

Technik aus der Vorwendezeit findet sich im Gerätehaus zuhauf. Etwa das Notstromaggregat, für das im Fahrzeug leider kein Platz ist, und das stets separat mitgeführt werden muss. „Auch unsere Pumpe ist nach heutigem Standard eigentlich zu schwach, vor allem wenn man bedenkt, dass wir bei Einsätzen hauptsächlich für die Wasserversorgung zuständig sind“, sagt René Stumpfe.

Freiwillige Feuerwehr Glienecke Aktive Mitglieder: 17 Jugendabteilung: 8 Altersehrenabteilung: 10 Gründung: 1870er Jahre

Die unzeitgemäße Ausstattung sorgt immer wieder für Frust in der Mannschaft. Die Männer wissen, dass im Amt Ziesar mit seinen 13 Ortswehren nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen können. Deshalb würden sie sich auch schon über Ersatz für ihre abgetragenen Uniformen freuen.

„Wir sind eine schlagkräftige Truppe“, sagt Mario Grewatsch, „aber wenn man mit solcher Ausrüstung zum Einsatzort kommt und die anderen Feuerwehren sieht – das ist schon etwas demotivierend.“ Für das Team um Ortsvorsteher und Löschmeister Mathias Laube hat das auch etwas mit Wertschätzung für das Ehrenamt zu tun.

Aktive Nachwuchsarbeit

Und mit dem Bild, das die Jugend sich von der Freiwilligen Feuerwehr macht. „Die Trockenheit, die Waldbrände und Sturmschäden der letzten Jahre haben doch gezeigt, dass es ohne die freiwilligen Feuerwehren nun mal nicht geht“, sagt Stumpfe. Gemeinsam mit dem Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr in Ziesar setzt der 51-Jährige sich deshalb für die Nachwuchsarbeit ein.

Die hat unter den Corona-Beschränkungen gelitten, weil Zusammenkünfte häufig nicht möglich waren. Dennoch sind manche der Glienecker Nachwuchsretter sogar noch im Kindesalter. Ganze 63 Lebensjahre trennen das mit neun Jahren jüngste Mitglied vom derzeit dienstältesten Kameraden Reiner Laube. Das Dabeisein von klein auf hat in Glienecke eben Tradition.

Das letzte gemeinsame Gruppenfoto der Freiwilligen Feuerwehr Glienecke stammt aus dem Jahr 2014. Die Corona-Maßnahmen der letzten Jahre schränken größere Zusammenkünfte stark ein. Quelle: privat

Von Moritz Jacobi