Ziesar

In den Kirchen in Potsdam-Mittelmark ist er bekannt und sehr geschätzt: Thorsten Fabrizi. Seine Arbeit beschreibt Thorsten Fabrizi selbst als das „Kantorenamt auf dem Lande“. Somit ist der in Möckern lebende Kirchenmusiker für Organisation sämtlicher Musikveranstaltungen im Kirchenkreis Elbe-Fläming südlich und nördlich der Autobahn 2 verantwortlich. Insgesamt sind das etwa 40 Kirchen. Dort kann er natürlich nicht jeden Sonntag gleichzeitig spielen. „Ich versuche mal hier und da Akzente zu setzen“, erzählt er.

Gleichzeitig betreut er verschiedene Chöre. Einer ist der sogenannte Regionalchor mit Mitgliedern aus umliegenden Dörfern. Die Proben finden im Kloster Ziesar statt. Die Mitglieder sind ältere Semester und, bis auf drei Ausnahmen, weiblich. Mit dem überregionalen Kammerchor „Laudate“ fand am vergangenen Sonntag im Kloster Jerichow ein musikalischer Gottesdienst statt.

Neben der Orgelvesper betreut und veranstaltet Thorsten Fabrizi auch weitere kleine Konzertreihen, die meist einmal im Monat stattfinden. So zum Beispiel die „Kleine Orgelmusik“ in Alt-Bensdorf. Punktuell gibt es dann auch Angebote für die kleineren Dörfer. Hier ist Thorsten Fabrizi sehr froh über die Technik wie Whatsapp, die eine leichte Kommunikation zu den Chören und den Pfarrern ermöglicht.

Der YouTube-Kantor in Coronazeiten

Während Corona fielen gerade die Chorproben lange Zeit aus. Im ersten Lockdown waren alle kirchlichen Veranstaltungen verboten. Als Übungsmaterial für die Chöre lud Thorsten Fabrizi Videos auf YouTube hoch. Anschließend wurde eine „kleine Geheimtür“ gefunden. Konzerte waren zwar weiterhin untersagt, aber musikalische Andachten waren erlaubt.

Während Pfarrer Thorsten Minuth den Gottesdienst für die Online-Ausstrahlung hält, nimmt Kantor Thorsten Fabrizi alles mit seinem Smartphone auf (Januar 2021). Quelle: Rüdiger Böhme

Schließlich wurde wieder in Kleingruppen mit zwei bis vier Personen geübt. Das machte Spaß und viele schätzten die Möglichkeit einer persönlicheren Betreuung. „Ich bin für die Zeit gar nicht so undankbar. Sie hat viele neue Wege aufgezeigt“, erzählt er.

Die Arbeit wurde aufgrund der vermehrten Nutzung von Technik, deutlich moderner gestaltet. Inzwischen ist vieles wieder angelaufen und die Sorge, dass Chorsänger nicht zurückkehren würden, hat sich nicht bestätigt.

Die musikalischen Anfänge

Aber wie ist Thorsten Fabrizi eigentlich zur Musik gekommen? Seine Mutter spielte Klavier. Schließlich wurde er an der Städtischen Musikschule in Wesel am Niederrhein zur musikalischen Früherziehung angemeldet. Auf die Frage, welches Instrument er erlernen soll, kam die Idee der Leiterin der Musikschule, dass Trompete oder Posaune gute Option wären. Da seine Familie allerdings schon ein Klavier besaß, lehnten seine Eltern ab und die Entscheidung für das Klavier war gefallen.

Dieses ist bis heute sein Hauptinstrument. Mit der Orgel begann Thorsten Fabrizi erst recht spät. Im seinem Kirchenmusikstudium belegte er die Orgel als Hauptfach. „Wer Klavier spielen kann, kann auch die Orgel spielen. Man muss nur die Ohren aufspannen und hören wie die Tasten angeschlagen werden müssen, damit die Orgel klingt wie sie klingen soll“, sagt Thorsten Fabrizi.

Zur Orgelvesper in Buckau kam er durch Zufall. 2014 war er gerade aus Lohburg gewechselt und vertrat Sabine Duschl, die zu dieser Zeit krank war. Für ungefähr ein dreiviertel Jahr spielte er jeden Monat. Inzwischen spielt Fabrizi, um Lücken zu füllen, falls noch ein Termin besetzt werden muss. Ihn beeindruckt, dass die Orgelvesper auch im Winter stattfindet, wenn die meisten Konzertreihen pausieren, da die Kirchen nicht beheizt werden.

Begeisterung für die Musik selbst

„Musik ist einfach schön“, schwärmt Thorsten Fabrizi. Inzwischen bevorzugt er es, mit anderen Personen zusammen Musik zu spielen, insbesondere Kammermusik. Besonders gerne spielt er Stücke der Wiener Klassik und der frühen Romantik. Die Auswahl seiner Stücke orientiert sich daran, welchen Komponisten er gerade entdeckt hat. Zur Zeit ist es Joseph Gabriel Rheinberger, ein Hochromantiker.

„Jeder Tag ist spannend“, erzählt er. Besonders die unbeheizten Kirchen ist er aus dem Westen nicht gewöhnt. Auch die Suche nach einer Beleuchtungsmöglichkeit oder Strom ist ein Abenteuer. „Irgendwie macht es ja auch Spaß das Unmögliche möglich zu machen.“ Auch wenn Thorsten Fabrizi bei der Organisation gerne flucht, ist er immer glücklich und stolz, wenn er das Ergebnis der Arbeit sieht.

Von Julia Kazmierczak