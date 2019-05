Ziesar

Freunde alter Autos kamen am Wochenende auf der Burg Ziesar voll auf ihre Kosten. Der Motorsportclub Ziesar unter Leitung von Bernd Gobel lud in Zusammenarbeit mit dem Automobil Veteranen Freunde (AVF) Deutschland e.V. zum Wartburg- und Barkastreffen ein. Diese Veranstaltung war bereits die zweite dieser Art und fand bei den Besuchern, die aus allen Himmelrichtungen angereist kamen, guten Anklang.

Die weiteste Anreise hatten die Mitglieder des IFA Club Sputnik. „Wir sind die Ossis aus dem Westen und sind mit fünf Fahrzeugen der Marken Trabant, Moskwisch und Wartburg nach Ziesar gefahren. Unsere Anfahrt dauert fünf Stunden und wir haben 374 Kilometer mit unseren Oldtimern zurückgelegt“, sagte Nico Pommerening. Ihre Heimatorte wie Basel und Oldenburg liegen im Landkreis Cloppenburg. Übernachtet wurde im Zelt oder selbstgebauten kleinen Wohnanhängern. „Das ist die westdeutsche Variante des Klappfix“, sagt Joachim Greindel. Er baute sich auf einen Anhänger ein kleines Wohnzelt auf. Noch origineller war Herbert Pommerening. Er baute einen alten Trabant als Schlafort um. „Der Trabant wurde in der Mitte zersägt. Einige Teile können zusammengeklappt werden, so dass ich einen Anhänger daraus machen kann. 2018 hatte ich die Idee. Das Gefährt bekam sogar TÜV“, sagte der Oldtimerfan.

Auf dem Wirtschaftshof reihen sich etwa 80 Fahrzeuge aneinander. Bestaunt werden Wartburge der unterschiedlichsten Baureihen und Barkasse in verschiedenen Ausführungen. Bernd Gobel aus Ziesar stellt selbst acht Kraftfahrzeuge aus. Ein ganz besonderes Fahrzeug zeigt Lutz-Thomas Bleis aus Görzke. Er hat einen DKW 501, Baujahr 1941 dabei. Nicht schick hergerichtet, sondern in seinem Urzustand. „Es ist ein Scheunenfund. Mein Großvater Gustav Schulze aus Bück fuhr das Gefährt bis 1974. Seit dem stand er still. Ich möchte ihn an echte Liebhaber verkaufen“, sagte Bleis. Er selbst wurde damals mit dem DKW vom Opa von der Schule abgeholt.

Etwas moderner ist die Wartburg Limousine 1,3 von Markus Nickel. Das war die letzte Baureihe des Wartburgs mit einem Viertakt-Motor. Danach war Schluss, erzählt der aus Rüdersdorf angereiste Fan. Er war bereits 2018 in Ziesar und konnte das Fahrzeug von einem privaten Sammler erwerben. „Für mich ist das Fahrspaß pur, mit meinem alten Gefährt durch die Region zu fahren“, schwärmt der 48-Jährige. Er macht es sich mit seiner Lebensgefährtin in einem Junior Queck Baujahr 1985 bequem.

Motoren knattern, in der Luft hängt der Duft der Zweitaktmaschinen, den die Fans so lieben. Oldtimerfans zeigen ihre Fahrzeuge, zahlreiche Besucher bestaunen die Gefährte. Die Chromteile eines EMW von 1961 glänzen in der Sonne. Die geöffnete Motorhaube präsentiert einen Sechszylinder-Motor. Besitzer Klaus-Dieter Krause aus Ragösen: „Der EMW wurde in Eisenach produziert. Die damalige sowjetische Regierung verbot die weitere Produktion dieser Fahrzeuge.“. Sein Gefährt besitzt er seit zwölf Jahren und heute nutzt er es, um Brautpaare zum Standesamt zufahren. „Die Kindheitserinnerungen haben uns zu Oldtimerfans gemacht. Die Leidenschaft für alte Fahrzeuge wuchs mit dem eigenen Erwachsenwerden“, schwärmt Timo Ludwig aus Genthin. Er und Matthias Unger kamen mit ihren Gefährten B1000/1 (1990) und Framo (1955) von Genthin nach Ziesar. „Wir unternehmen mit unseren Frauen manche Spritztour.“

Der Kultur- und Heimatverein öffnete das Heimatmuseum. Der 35 Meter hohe Bergfried wurde bestiegen, der Schulförderverein bot den Gästen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an.

