Ziesar

Dass die sechs- bis neunjährigen Floriansjünger schon gut ihr Feuerwehrhandwerk können, haben die Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehren des Amtes Ziesar beim Feuerwehramtsausscheid am Freitag in Wenzlow gezeigt. Fast alle Wehren schickten ihren Nachwuchs zum Wettkampf und ca. 100 Kinder wetteiferten in ihren Teams um gute Zeiten und Plätze.

Die Konkurrenz war bei den Kindern richtig groß. Dem Wettkampf in der Gruppenstafette mit der Kübelspritze stellten sich die Kleinsten. Gestartet wurde in Wettkampfteams mit zwei, vier und sechs Kindern. Laute Rufe wie „Schneller, schneller!“ oder „Das habt ihr gut gemacht!“ waren akustische Begleiter beim Austragen der Wettkämpfe. Die Aufregung steckte in den Kindern.

Das Koppeln von Feuerwehrschläuchen fordert ihr Können: Kinder aus Köpernitz während des Wettkampfes. Quelle: Silvia Zimmermann

Aber nach dem Startsignal lief es meistens gut. Schnelligkeit, Zielen mit dem Strahlrohr, Schläuche kuppeln und Feuerwehrknoten binden, das klappte gut.

Am Erfolgreichsten schnitt die Kinderfeuerwehr Köpernitz ab. Sie belegten dreimal den ersten und einmal einen zweiten Platz. Die fünf Mädchen und 2 Jungen nahmen vier Pokale mit nach Hause.

Pauline Bab und Manuel Krüger freuten sich riesig über den Erfolg. „Im nächsten Jahr wechseln unsere Kinder in die Jugendfeuerwehr. Dann beginnt wieder die Arbeit mit den Jüngsten“, sagte Manuel Krüger.

Die Eltern feuern an

Angefeuert wurden die Starter von ihrem Teams und den mitgereisten Eltern. Ihren ersten Wettkampf bestritten Tim (6) und Justus Schwechheimer (7) aus Hohenlobbese Wutzow. „Das war eben sehr anstrengend“, sagte Tim noch ganz außer Atem nach dem Wettkampf. Lob erhielten beide Jungen von allen mitgereisten Fans und Familienangehörigen.

Kinder aus Hohenlobbese am Start. Quelle: Silvia Zimmermann

2018 wurde eine Jugend- und Kinderfeuerwehr in der Wehr gegründet. Julian Schwechheimer bildet den Nachwuchs aus. Alle Mannschaften zeigten Teamgeist. „Die Wettkämpfe verliefen diszipliniert. Die Kinder und die Kinderwarte waren sehr ehrgeizig“, lobte Amtsbrandmeister Andy Laube das Wettkampfgeschehen.

Männermannschaften trennen Sekunden

Auch bei den Jugendwehren am Sonnabend zeigten alle Beteiligten gute bis sehr gute Leistungen. Beim Löschangriff in der Gruppe zehn bis 14 Jahre waren die Wenzlower am schnellsten. Die Mannschaft aus Görzke folgte auf dem zweiten Platz. In der Gruppe 15 bis 18 Jahre zeigte die gemischte Mannschaft Dretzen/Buckau ihr Können. Sie wurden Sieger gefolgt von Wenzlow.

Bei den Männermannschaften trennten nur wenige Sekunden den Erst-bzw. Zweitplatzierten. Die Wenzlower Männermannschaft benötigte für ihren Löschangriff 27: 31 Sekunden. Die Gräbener Kameraden dagegen 28:18 Sekunden. Die Mannschaften qualifizierten sich für die Teilnahme an den Kreisfeuerwehrtagen.

Austräger des Amtsausscheides der Feuerwehren des Amtes Ziesar war die Freiwillige Feuerwehr Wenzlow. „Wir hatten uns um die Austragung beworben und erhielten den Zuschlag. Wir haben für unsere Kameraden, Jugend- und Kindermannschaften gute Wettkampfbedingungen geschaffen. Eine gute Versorgung war auch gewährleistet. Das Fest wurde durch viele ehrenamtliche Helfer unterstützt“, sagte Wehrleiter Holger Vieweg.

Von Silvia Zimmermann