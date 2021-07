Freibad in Görzke: Großer Andrang auf Seepferdchen und Schwimmstufe

Görzke

Das Görzker Schwimmbad hat sich zu einen beliebten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Die Saison läuft auf Hochtouren. Mehr als 1500 Kinder und über 1200 Erwachsene besuchten seit Anfang Juni die Freizeitstätte auf dem Handwerkerhof.

Eine lange Schlange an Kindern bildet sich jeden Vormittag am Beckenrand. Die fünf bis sieben Jahre alten Mädchen und Jungen warten geduldig auf ihr Schwimmtraining mit Bademeister Hartmut Mende und Helferin Elke Wegner. An den Wochentagen immer von 10 bis 12 Uhr können Kinder das Schwimmen erlernen.

Ansturm auf die Schwimmstufe

Seit Beginn der Badesaison Anfang Juni gibt es bei schönem Wetter regen Andrang, um das Seepferdchen oder eine Schwimmstufe ablegen zu können. „Wir haben bis jetzt schon 35 Seepferdchen bestätigen können“, sagt Hartmut Mende. Die zwei Stunden am Vormittag gehören den Schwimmanfängern.

„Ruhig durchatmen“, sagt Mende seiner kleinen Schwimmschülerin Josie Knütter als beruhigende Worte. Die Sechsjährige ist in Begleitung ihrer Mutter Andrea Knütter aus Wiesenburg angereist.

Das kleine Freibad in Görzke ist beliebt bei Badegästen und Schwimmschülern. Schwimmmeister Hartmut Mende übt hier mit Josie Knütter aus Wiesenburg. Quelle: Silvia Zimmermann

„Ich kann das Schwimmbad in Görzke nur empfehlen. Hartmut Mende hat sehr viel Einfühlungsvermögen für die Schwimmanfänger“, sagt die Mutter. Auch der große Bruder erlernte hier vor ein paar Jahren das Schwimmen. „Durch die Corona-Pandemie konnte kein Schwimmunterricht in den Schulen stattfinden“, erzählt die Lehrerin.

Im kleinen Becken nebenan tummeln sich unterdessen die Kinder der Kita „Flämingstrolche“ aus Görzke. Auch diese Jungen und Mädchen zwischen drei und neun Jahren haben jede Menge Spaß mit dem kühlen Nass.

Kitas sind Dauergäste

„Zu den Dauergästen gehören die Kindereinrichtungen aus dem Amt Ziesar und dem nahe gelegenen Wiesenburg. Die Kita-Kinder von Görzke können sogar kostenfrei zum Baden ins Schwimmbad kommen. Das haben die Gemeindevertreter und Bürgermeister Jürgen Bartlog beschlossen“, sagte Schwimmmeister Mende.

Auch die 62-jährige Evelyn Besen aus Görzke besucht regelmäßig das Bad. Sie hat diesmal ihre beiden Enkelinnen zum Baden und Lernen mitgebracht. Liska und Lilith Besen wohnen in der Nähe von Wismar. „Die Anmeldezeit für einen Schwimmkurs an der Küste sind dort aber zwei Jahre. Hier jedoch können sie während der Sommerferien bei den Großeltern problemlos den Kurs absolvieren“, erzählt die Görzkerin.

Keine Angst vor dem Wasser

Enkelin Liska hatte schon vor drei Jahre das Schwimmen bei Hartmut Mende erlernt. Die jüngere Schwester Lilith (5) begann nun mit den Schwimmübungen. Sie hat keine Angst vor dem Wasser. Auch Evelyn Besen und ihre Brüder erlernten in dem Freibad schon das Schwimmen. Das war 1966 bei Bademeister Meurer.

Das kleine Freibad in Görzke ist beliebt bei Badegästen und Schwimmschülern. Evelyn Besen ist mit ihren Enkelinnen Liska und Lilith gekommen. Quelle: Silvia Zimmermann

Aus dem Rheinland angereist ist Christin Mahlow aus Köln. Sie besucht mit ihrem neun Jahre alten Sohn Lukas das Görzker Freibad. Beide sind bei den Großeltern in Glienecke zu Besuch. Lukas möchte seine Schwimmstufe in Silber ablegen.

Schwimmen lernen vor der Schule

Im Wasser tummelt sich auch Emma Zimmermann (6) aus Bad Belzig. „Sie soll noch vor dem Schulbeginn das Schwimmen lernen“, gibt ihr Papa zu verstehen. Er findet, dass das Görzker Schwimmteam sehr gut mit den Kindern arbeitet. Auch wenn sich einmal eine brenzlige Situation beim Schwimmenlernen ergebe, sei Hartmut Mende immer an der Seite seiner Schützlinge.

Das Freibad auf dem Handwerkerhof in Görze ist täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr gibt es eigens für die älteren Görzker die Möglichkeit, in Ruhe ihre Bahnen im Schwimmerbecken zu ziehen. „Die Gemeinde Görzke investiert jährlich in die Gestaltung und Erhaltung der 1937 eröffneten Freizeitanlage“, sagt Hartmut Mende.

Verdiente Pause nach dem Unterricht

Gegen Mittag wird es für ihn dann langsam ruhiger im Bad. Die Kleinen mit ihren Eltern verlassen die Anlage. Das Wasser in den Schwimmbecken wird ruhiger und die Sonne spiegelt sich darin. Sie verleiht der Freizeitanlage ein Hauch von Urlaubs- und Erholungsstätte. Auch Bademeister Hartmut Mende und Elke Wegner nutzen die ruhigere Zeit nach den Schwimmkursen für eine Erholungspause.

Von Silvia Zimmermann