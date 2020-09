Schopsdorf

Nur die Autobahn trennt Schopsdorf und Ziesar. Doch im Industriegebiet auf Anhalter Seite gibt es keine umgefahrenen Laternen, tote Produktionshallen, verlotterte Gehwege und heimliche Parkplätze für müde Lkw-Fahrer. Dafür gepflegte Grundstücke und bekannte Firmen mit bunte Fahnen vor den Einfahrten. Ein Unternehmen, das den guten Ruf des Schopsdorfer Industriegebietes 1997 mitbegründet hat, ist die deutsche Niederlassung des französischen Landmaschinenherstellers Kuhn.

Breite Produktpalette

Auf dem aufgeräumten Betriebshof sind einige Produkte aufgestellt, ohne die kein Landwirt auskommt. Vom Futtermischwagen bis zur Strohpresse, vom Mähwerk bis zum Pflug. Jedes sechste Anbaugerät für Traktoren in Deutschland trägt das rote Firmenlogo des elsässischen Produzenten. Von Schopsdorf aus werden bundesweit 300 Vertragshändler betreut und mit Ersatzteilen versorgt. Jedes Jahr ordern deutsche Landwirte rund 6500 Kuhn Landmaschinen, was das Unternehmen zu den 100 umsatzstärksten Firmen in Sachsen-Anhalt macht.

Anzeige

Der scheidende Geschäftsführer Armin Rau im Ersatzteillager der deutschen Kuhn Niederlassung in Schopsdorf. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weitere MAZ+ Artikel

73 Angestellte im Innen- und Außendienst sorgen dafür, dass es mit der Maschinen- und Ersatzteilversorgung auf dem Acker und im Stall rund läuft. Bei Kuhn haben Mitarbeiter unter anderem aus Ziesar, Görzke, Schopsdorf und Derwitz einen sicheren Job gefunden. „Unsere Branche hat BSE und die Finanzkrise überlebt. Selbst Corona hat die Landwirtschaft nicht zum Stillstand gebracht. Der Umsatzrückgang hält sich mit etwa zehn Prozent in Grenzen. Denn die Menschen brauchen Lebensmittel und damit Maschinen, die säen, düngen, pflügen und ernten“, sagte Armin Rau der MAZ.

In den Ruhestand

Rau verantwortete 20 Jahre als Geschäftsführer die Aktivitäten von Kuhn Deutschland und ist insgesamt 43 Jahre im Unternehmen. Jetzt geht der aus Baden-Württemberg stammende und längst in Gommern beheimatete Manager in den Ruhestand. Er hinterlässt in Schopsdorf eine gesunde Firma, die es 2019 auf einen Umsatz von 109 Millionen Euro brachte. „Dank neuer Produkte und mehr Händler war es das bisher stärkste Jahr“, freut sich Rau. Er geht davon aus, dass die Niederlassung weiter wachsen wird. Ein noch freies Nachbargrundstück würde sich für eine Erweiterung anbieten.

Gespann mit Traktor und einer Kuhn-Ballenpresse. Quelle: Kuhn

Mit einem Blick ins brandenburgische Ziesar, wo das Industriegebiet dringend Investoren bräuchte, sagte Raus Nachfolger Simon Schlüchter der MAZ: „Wenn es um die Zukunft geht, ziehen wir alles in Erwägung. Doch mehr lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.“ Schlüchter stammt aus Osnabrück und kann umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb und im Marketing bei Herstellern von Landmaschinen aufweisen. „Ich bin hier gut empfangen worden und halte Schopsdorf für einen idealen Standort für das Deutschlandgeschäft.“

Kleine Delle erwartet

Für 2020 rechnet die Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH mit einer kleinen Delle bei den Verkaufszahlen. „Das liegt weniger an der Investitionsbereitschaft der Landwirte. Doch im Frühjahr kam es zu coronabedingten Verzögerungen bei der Auslieferung von Maschinen und Ersatzteilen. Auch liefen die Kundenkontakte über die Händler spärlicher.“ Tatsache ist aber auch, dass die stark schwankenden Preise für Agrarprodukte einen großen Einfluss auf die Kauflust und damit auf das Betriebsergebnis haben.

Auch in Potsdam-Mittelmark sind immer wieder Anbaugeräte des französischen Herstellers Kuhn anzutreffen. Quelle: Kuhn

Die Schopsdorfer Firma selbst ist bislang von der Pandemie verschont geblieben. Home-Office im Kundendienst und in der Verwaltung wurde dort eingeführt, wo es möglich ist. Durchgearbeitet wird im Ersatzteillager, wo zur Erntezeit 70 bis 80 Sendungen zusammengestellt werden. „Für welchen Hersteller sich ein Landwirt entscheidet, hängt auch von der Zuverlässigkeit beim Service ab“, sagte der scheidende Chef Armin Rau, der zum Stabwechsel eine Antriebswelle aus einem Schwadmäher an seinen Nachfolger Simon Schlüchter übergab.

Von Frank Bürstenbinder