Für das Burgmuseum Ziesar geht die Kurzarbeit zu Ende

Ziesar

Burkhard Weißflor ist gerade der einzige Besucher auf der Burg. Weil das Museum wegen Corona nur an den Wochenenden geöffnet ist, darf der Malermeister die Holzfenster in den Ausstellungsräumen aufarbeiten. Die 15 Jahre seit der Eröffnung des denkmalgeschützten Hauses haben an Abdichtungen und Lasuren ihre Spuren hinterlassen. Bei den Außenfenstern ist ein frischer Anstrich mit grauer Landhausfarbe fällig. Eine andere Firma hat ihre Arbeit bereits beendet. So wurde das gesamte Erdgeschoss mit weißer Farbe gemalert. „Zuvor wurden Setzrisse geschlossen und Salzausblühungen beseitigt“, berichtet Museumsleiter Clemens Bergstedt.

Vorsorglich Kurzarbeit bis zum Jahresende

Über vier Monate nach dem Ausbruch der Corona-Krise gehen jetzt die Tage des eingeschränkten Besucherverkehrs dem Ende entgegen. Bis zum 1. August sollen die letzten Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein. Dann ist die Bischofsresidenz samt Bergfried und Burgkapelle von dienstags bis sonntags zu den gewohnten Zeiten von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Selbstverständlich war das nicht. Denn das Amt Ziesar hatte für Museumsleiter Bergstedt und seine zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen vorsorglich bis zum Jahresende Kurzarbeit beantragt.

Malermeister Burkhard Weißflor versieht die Fenster des Burgmuseums mit einem neuen Anstrich. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Inzwischen ist zu sehen, dass Touristen wieder die Burg ansteuern. Mit der wachsenden Nachfrage können wir die Kurzarbeit ohne Probleme beenden“, sagte Amtsdirektor Norbert Bartels der MAZ auf Nachfrage. Den Anstoß für die vollständige Wiedereröffnung des Burgmuseums hatte vor wenigen Tagen die Stadtverordnetenversammlung gegeben. Die Kommune ist Eigentümerin und Betreiberin der Burg und des 2005 eröffneten Museums. Auf Vorschlag von Bürgermeister Dieter Sehm ( SPD) sprachen sich die Abgeordneten einstimmig dafür aus, ab dem 1. August zu den normalen Öffnungszeiten zurückzukehren.

Honorarkräfte kehren zurück

Für Sehm „ein längst fälliger Schritt“. Leute würden unter der Woche mit Wohnmobilen, Fahrrädern und Autos kommen und vor verschlossenen Türen stehen. Rückendeckung bekam das Stadtoberhaupt unter anderem von Klaus Gobel ( CDU): „Wir sind mitten in der Urlaubszeit. Da muss auch das Museum offen sein.“ Nach der politischen Entscheidung, werden nicht nur die drei Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt. Auch für die Honorarkräfte, die Führungen übernehmen, gibt es wieder etwas zu tun.

Das Burgmuseum befindet sich im ehemaligen Palas der Bischofsresidenz Ziesar. Quelle: Frank Bürstenbinder

Beim Besuch des Burgmuseums, dass sich mit seiner Dauerausstellung „Wege in die Himmelsstadt“ der brandenburgischen Kirchen- und Kulturgeschichte im Mittelalter beschäftigt, sind die üblichen Corona-Regeln zu beachten. „Eine Maskenpflicht gibt es nicht, doch sollte jeder Besucher Abstand wahren“, so Museumsleiter Bergstedt. Der Empfangstresen wurde mit einem Spuckschutz ausgestattet. Vor der Kasse kleben Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden. Für September haben sich erste Besuchergruppen angemeldet. Möglicherweise müsse dann noch auf die Besichtigung kleinerer Räume verzichtet werden“, so Bergstedt. Für gewöhnlich wird die jährlich vom Landkreis Potsdam-Mittelmark geförderte Burg Ziesar nicht von Besuchern überrannt. Deshalb kann ab dem 1. August auch die Otto-Altenkirch-Galerie in den Gewölberäumen der Sonderausstellung besucht werden.

Von Frank Bürstenbinder