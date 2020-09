Für die Köpernitzer Jugendfeuerwehr heißt es wieder "Wasser marsch!"

Köpernitz

Lange mussten die Mädchen und Jungen der Köpernitzer Kinder- und Jugendfeuerwehr auf das Ende der Ausbildungspause warten. Coronabedingt waren alle Trainingsmaßnahmen abgesagt. Nun kann der Nachwuchs wieder Schläuche kuppeln, die Kübelspritze leeren und Knoten binden. Immer freitags um 17 Uhr treffen sich die sechs- bis zehnjährigen Floriansjünger an der Feuerwehr in Köpernitz.

Erfolgreicher Nachwuchs

„Wir haben einen erfolgreichen Abschluss als Kinderfeuerwehr erreicht. Die Mädchen und Jungen waren Sieger in der Gruppenstafette beim Amtspokal 2019, qualifizierten sich für die Kreisfeuerwehrtage 2019 und gingen auch als Sieger hervor. 2020 sollten sie an der Landesmeisterschaft in Brandenburg teilnehmen“, sagte Jugendwart Manuel Krüger. Dazu kam es wegen Corona nicht mehr. Der Köpernitzer bildet gemeinsam mit Pauline Bab den Nachwuchs aus.

Anja Bürger und Maximilian Zatlidis kuppeln die Sauglängen zusammen. Quelle: Silvia Zimmermann

Nach der Zwangspause sollen sich die jungen Feuerwehrkids mit dem Löschangriff nass vertraut machen und als größere Gruppe zusammenarbeiten. „Die ersten Trainingseinheiten wurden erst einmal ohne Wasser durchgeführt“, so Manuel Krüger. Alle mussten sich mit den Positionen, in denen sie jetzt beim Löschangriff an den Start gehen, vertraut machen. Da gibt es den Angriffstrupp, der die Strahlrohre mit den Schläuchen kuppelt und nach vorne bringt. Der Verteiler muss mit den Schläuchen richtig verbunden werden. Für das Kuppeln benötigten die Mädchen und Jungen noch einige Übung. Hinten beim Wassertrupp galt es die Sauglängen und den Saugkorb an die Tragkraftspritze anzuschließen.

Neues Wasserbecken

Das war für Anja Bürger und Maximilian Zatlidis bei den ersten Versuchen nicht ganz einfach. Die Sauglängen zeigten sich unhandlich. Endlich war es geschafft, das Wasser konnte aus dem Wasserbecken gesaugt werden. Schnell schickte der Maschinist Manuel Krüger das Wasser zu den Strahlrohren. Das Ziel konnte bekämpft werden. Die Mädchen und Jungen sind mit entsprechender Feuerwehrkleidung ausgestattet. Zum Einsatz kamen neue Schläuche und ein neues Wasserbecken. „Bei der Materialbeschaffung für unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr wurden wir von der Firma Innovative Blechverarbeitung aus Schopsdorf unterstützt“, freute sich Krüger.

Geschäftsführer dabei

Zu den weiteren Ausbildungsmaterialen gehört auch ein neues Wasserbecken aus Aluminium. Das Becken wurde in Handarbeit von den Angestellten der Firma ABP hergestellt. Bei der Fertigung wurde darauf geachtet, dass die Ecken abgerundeten sind, so das Menschen und Material nicht zu Schaden kommen. Ein besonderer Hingucker ist das angebrachte Logo am Becken. Es zeigt die Kirche, die Linde und ein Feuerwehrauto. Geschäftsführer Marcel Wendt überzeugte sich persönlich beim ersten Einsatz des Wasserbeckens. „Ich sehe die Nachwuchsarbeit in der Feuerwehr als sehr wichtig an. Wenn es bei mir einmal brennen sollte, dann möchte ich, dass eine gut funktionierende Feuerwehr vor Ort ist und löschen kann“, sagte der Geschäftsführer.

Von Silvia Zimmermann