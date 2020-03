Görzke

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Görzke eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah die Tat in der Weinbergstraße im Zeitraum vom 10. Februar bis 8. März. In diesem Zeitraum waren die Bewohner des Hauses nicht vor Ort.

Diese Tatsache nutzten die Einbrecher und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Es entstand laut Polizei ein erheblicher Schaden in vierstelliger Höhe.

Experten der Kriminaltechnik konnten am Tatort Spuren sichern. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Von MAZ