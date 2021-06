Görzke: Neuer Töpfermarkt-Termin mit Schau über lokale Manufakturen

Görzke

Es ist ruhig rund um den Handwerkerhof in Görzke. Der ursprünglich fürs Wochenende geplante und für Töpferfans aus ganz Deutschland beliebte Markt ist erneut verschoben worden. Jetzt sind der 31. Juli und 1. August für die Veranstaltung anvisiert. Unter Vorbehalt, dass bis dahin die Bestimmungen passen. Doch bereits jetzt laufen Vorbereitungen für eine besondere Ausstellung.

„Die Schlange am Einlass wäre wohl zu lang geworden“, mutmaßt der Geschäftsführer des Handwerkerhofes Rainer Sell. Nur rund 100 Menschen hätten sich gleichzeitig auf dem Markt aufhalten dürfen. Für ein Event, dass an einem Wochenende schon mal 15.000 Besucher zählt, eine Größenordnung zu klein. Doch Ende Juli sollen auf dem Handwerkerhof die klassischen Gewerke der Holz- und Stoffbearbeitung und sich entlang der Kirchstraße die Töpfereien präsentieren können. Und mittendrin ist Platz für Gastronomisches.

Zur Galerie Wo sich die Geschichte des Ortes in Exponaten spiegelt.

Seit einer Woche sind die verschiedenen Museen auf dem einstigen Gut und der späteren Stärkefabrik wieder geöffnet. Die etwas muffige Luft des vergangenen Winters ist noch nicht ganz ausgezogen, aber beim Anblick des Herzstückes in der Ausstellung, der Dampfmaschine von 1900, zuckt es Sell in den Fingern, sie für Vorführungszwecke anzuschmeißen. Alles ist wie eh und je hübsch hergerichtet, die Dauerausstellungen rund um Keramik, Lokalmatadoren der Schnitz-, Schreib- und Vereinskultur und ortsansässige Manufakturen warten ungeduldig auf Besucher.

Und spätestens zum Töpfermarkt-Termin gibt es auch etwas neues im Museumsreigen. Gegenüber des Hofladens ist eine kleine, aber urige neue Schau eingezogen. „Noch fehlt ein bisschen Dekoration und hier und da eine Tafel, aber grundsätzlich ist sie fertig“, sagt Sell über eine wissensreiche Chronik des Görzker Töpferhandwerks, die hier einen Platz gefunden hat.

Eine neue Ausstellung im Handwerkerhof Görzke erzählt von den Ursprüngen der örtlichen Töpferkultur. Quelle: Natalie Preißler

Geplant war diese schon länger, aber erst jetzt öffneten die strengen sozialen Einschränkungen der Pandemie Zeitfenster, die ein bisschen Raum für Recherche, persönliche Gespräche und Aufbereitung der Geschichte lokal ansässiger Handwerker ließ. Historische Fotos, ausführliche Erklärungen und natürlich Getöpfertes füllen den vielleicht 20 Quadratmeter großen Raum mit Leben.

Die Schau der alten Dinge paart sich mit der Moderne an der nächsten Tür, an der eine Informationstafel stolz verkündet, dass der Handwerkerhof in Görzke jetzt einen eigenen Wlan-Hotspot hat. Dennoch bearbeitet Sell Anfragen und Buchungen am heimischen PC. Das Exemplar im Hofladen bietet sich lediglich für kleine Schreibarbeiten an.

Das Schreiben ist zum Beispiel die Leidenschaft einer der Damen, denen im ersten Stock, gleich über den Exponaten der Töpfergeschichte von Siegfried Lachmann aus Potsdam eine Dauerausstellung gewidmet ist. 2023 würde Eva Zeller ihren 100. Geburtstag feiern. Dann könnte sie doch einmal vorbeischauen, sofern es gesundheitlich passt.

Der Schriftstellerin Eva Zeller ist auf dem Handwerkerhof in Görzke eine Dauerausstellung gewidmet. Quelle: Natalie Preißler

All das, was andere wegwerfen wollten, oder wo im eigenen Heim kein Platz blieb, sammelt sich auf dem Handwerkerhof. Die Geschichten, die hier erzählt werden, können beim Rundgang kaum erfasst werden. Sie gehen ineinander über, ergänzen und summieren sich in einem Bild des Ortes, wie es wohl sonst nur seine Bewohner malen könnten. Und sie locken junges Publikum, welches selbst eingelegte Gurken oder frisch gebackenes Brot in einem Ton-Gefäß hip findet. Denn darin halten sie bekanntlich viel länger.

Der Geruch von ranzigem Öl und unzählige Werkzeugvarianten sind Teil der Ausstellung über die Forst- und Landtechnik, die Damen gehen ein Raum weiter, wo sich die Geschichte zur Herstellung von Puppen einquartiert hat. Viel gibt es zu erzählen und zu sehen. Und Hofchef Sell plaudert auch gern darüber hinaus. Wer Museumsluft schnuppern möchte, ist mittwochs bis sonntags zwischen 13 und 16 Uhr gern gesehen.

Von Natalie Preißler