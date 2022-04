Görzke

Nach zweijähriger Zwangspause steht jetzt wieder der beliebte Töpfermarkt in Görzke im Veranstaltungskalender aller Keramikfreunde. Am Ostersamstag, 16. April, von 10 bis 18 Uhr sowie am Ostersonntag, 17. April, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr sind in der Breiten Straße in Görzke sowie auf dem Handwerkerhof wieder allerlei Tonwaren zu bestaunen.

Neben den einheimischen Görzker Meistern werden 71 weitere Töpfereien und Keramikateliers aus ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern anreisen. Das Organisationsteam freut sich unter anderem auf die Keramiker Gerd und Angelika Panten aus Belgien: „Mit ihrer durch eigene Forschung zur Perfektion gebrachten Kristallglasur bringen sie so manchen Fan zum Staunen. Jedes Stück ein Unikat.“

Außerdem ist die Ausstellung des Görzker Töpferhandwerks, neben dem Hofladen, für Besucher geöffnet. In dieser Ausstellung wird besonders neben der Geschichte des Töpferhandwerks, die Geschichte der einzelnen noch heute aktiven Werkstätten beleuchtet.

Keramikwaren aus Görzke

„Auch in diesem Jahr wird Samstag und Sonntag dem Anhänger der Ton- und Keramikwaren das Herz aufgehen und so manches tolle Stück wechselt den Besitzer. Selbstverständlich macht das hungrig und gern darf man sich bei einem Würstchen oder anderen Gaumenfreuden auf dem Handwerkerhof stärken“, versprechen die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Görzker Töpfermarkt am Osterwochenende kann wieder der Shuttlebus von und zu den Bahnhöfen in Bad Belzig und Wiesenburg genutzt werden. Kleinere Gruppen können den Service auch nach Vorbestellung unter 033847/410 06 in Anspruch nehmen.

Von MAZonline