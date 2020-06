Musiklehrer will den Gesang zurück ins Dorf holen

Görzke

Volker Groeling möchte die musikalische Tradition des Chorgesanges in Görzke wieder beleben. „Durch meine Erfahrungen im Leiten von Chören bin ich mir sicher, das Görzke und Umgebung viele Talente vorhanden sind“, sagte Groeling. Seit zwei Jahren lebt er in Görzke. Er hat in der ehemaligen HO-Gaststätte in der Oberhofstraße mein Zuhause gefunden. „Die schöne Landschaft hier um Görzke ist ein richtiger Ruhepunkt in meinen Leben geworden.“

Im August 2018 eröffnete er seine Musikschule „Trendmusik Görzke“, in der er Anfänger und Fortgeschrittene unterrichtet. Die ehemalige Gaststätte bietet die besten Voraussetzungen. Probenräume und ein eingerichtetes Tonstudio lassen Vielerlei möglich machen.

Von Aufnahmen von CD bis hin zu Kompositionen ist hier vieles möglich. Sein Haupterwerb liegt noch in Berlin. „Ich kann mir gut vorstellen, in Görzke noch mehr Interessierte am Klavier oder Keyboard auszubilden.

Jeder kann mitmachen

„Da Musik mein Leben ist, möchte ich mit Menschen, die gerne singen, einen Chor gründen“, sagt Volker Groeling. Die Proben würden in seinem Haus stattfinden. Hier wartet ein heller geräumiger Raum auf den Gesangsunterricht. „Die Corona-Pandemie hat dieses Projekt unterbrochen. Wir hoffen, dass es jetzt bald losgehen kann.“

Wer Interesse hat, könne sich im Görzker Gemeindebüro melden. Bürgermeister Jürgen Bartlog unterstütze das Vorhaben und sammele die Anmeldungen.

Der erste Schritt

„Vorkenntnisse muss niemand haben“, sagt Groeling. Er weiß aus Erfahrung, dass der erste Schritt zum Gesang nicht immer leicht ist. Görzke hatte in der Vergangenheit einige Chöre. Der Männer-Gesangsverein Görzke gründete sich 1867 und bestand 100 Jahre lang. Bis 1956 traf man sich einmal in der Woche zum Singen. Gesungen wurde bei Stiftungsfesten, Chortreffen und ähnlichen Veranstaltungen.

Überdies gab es den Männer-Gesangsverein „Liedertafel“ Görzke, gegründet 1885. Weniger bekannt war das Männer-Quartett Görzke, das seit 1907 bei verschiedenen Veranstaltungen auftrat. Für beide war mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Schluss.

Tradition soll weiterleben

1960 kam es zur Gründung des Frauenchores Görzke, bei dem 22 Sängerinnen mitmachten. Ab 1963 trat die Gemeinschaft verstärkt mit sechs Männerstimmen und einer Gesamtmitgliederzahl von 29 als Gemischter Chor auf. 1981 löste sich der Chor jedoch auf. „An diese Tradition des Chorgesanges möchte ich anknüpfen“, sagt Volker Groeling.

Erfahrungen im Leiten von Chören hat er. So arbeitet Groeling mit dem „sonari.chor“ zusammen, mit dem er im In- und Ausland gastiert, den „Erkschen gemischten Chor Berlin“ und seit 2008 auch mit dem Shanty-Chor Berlin. „Anfang 2013 habe ich die Chorleitung der „Symphonic Pop Voices“ beim „Symphonic Pop Orchestra“ Trebbin übernommen.“

Musik schon zu Schulzeiten

Das musikalische Rüstzeug hat er sich durch die musikalische Ausbildung bereits seit der Schulzeit angeeignet. Groeling sang als Solist mit dem Dresdener Kreuzchor. Nach seinem Abitur 1970 erlangte er beim Erich-Weinert-Ensemble die „Staatliche Bühnenreife“ als Chorsänger und nahm ein Dirigentenstudium (Chor- und Ensembleleitung) an der Hochschule für Musik „ Hanns Eisler“ in Berlin auf, das er mit dem Staatsexamen abschloss.

„Meine beruflichen Rollen in der Welt der Musik waren von da an sehr vielfältig: Bereits seit 1990 trete ich mit „Trend Musik“ – solo oder im Trio – auf. Von seinen Aktivitäten als Profimusiker zeugen inzwischen zahlreiche Tonträgerveröffentlichungen.

Interessierte zur Chorarbeit können sich im Görzker Gemeindebüro unter 033847/40260 melden.

