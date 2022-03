Görzker Gemeinderäte stellen Solarpark-Planern den Stuhl vor die Tür

Zu groß und zu dicht am Töpferort: Görzkes Bürgermeister Jürgen Bartlog und seine Mitstreiter lehnen den Aufbau von PV-Anlagen ab. Eigentümern und Investoren wollen sie kein Gehör schenken.

An der Chaussee nach Bad Belzig (L 95) planen Investoren beiderseits PV-Anlagen zu errichten. Die Gemeindevertretung lehnt das so nah am Dorfrand ab. Quelle: René Gaffron