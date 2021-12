Görzker Töpfer laden am zweiten Adventswochenende ein

Görzke

Der große Weihnachtsmarkt in Görzke ist auch in diesem Jahr abgesagt. Die Töpfer und Keramiker des Ortes laden für das zweite Adventswochenende trotzdem ein, wenn auch in viel kleinerem Rahmen.

Die Töpferwerkstätten von Elke Heihs, Bärbel Heinitz, Kathrin Schulz, Cordula Birck, Winfried Wagner und Peter Ludwig sind liebevoll weihnachtlich geschmückt. Sie öffnen am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 5. Dezember, ebenfalls von 10 bis 17 Uhr ihre Türen. Die Familie Geue lädt zum großen Weihnachtsbaumverkauf auf ihren Hof in der Chausseestraße 83 in Görzke ein.

Anspruchsvolle, handgefertigte weihnachtliche Dekorationsartikel aus vielen Naturmaterialien sind in der Hofscheune der Familie Heinrich in der Reetzer Straße 15 ausgestellt. Um die weihnachtliche Stimmung zu vervollständigen, singt der Flämingchor Görzke am Samstag um 17 Uhr am Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz Görzke in der Breitem Straße. Der Handwerkerhof mit dem Hofladen und den Museen ist unter Einhaltung der 2G-Regel geöffnet.

