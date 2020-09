Wenzlow

Aufregung in Wenzlow am Dienstagvormittag: Zwei Polizeiwagen stehen um 11.30 Uhr in der Grüninger Dorfstraße auf einem Grünstreifen vor einem Einfamilienhaus. Zwischen den Einsatzfahrzeugen steht ein alter Renault.

An dem silberfarbenen Auto fallen sofort die Kennzeichen auf, die es so auf bundesdeutschen Straßen schon längst nicht mehr gibt, so fehlt das EU-Kennzeichen. Auf der Rückbank eines der Polizeiwagen sitzt ein 38 Jahre alter Mann. Er ist in Görzke gemeldet. An seinem rechten Fuß fehlt der Schuh. Er wirkt ruhig, gefasst.

Kennzeichen existiert nicht mehr

Das war der Mann Minuten zuvor nicht, als ihn die Beamten kontrollieren wollten. „Er gab Gas und versuchte, mit dem Fahrzeug zu entkommen“, sagt Polizei-Dienstgruppenleiter Guido Plank. In der Grüninger Dorfstraße stoppte der Täter den Wagen und versuchte nun, zu Fuß zu entkommen. Dabei verlor der Mann einen Schuh. In einem Garten fassten die Beamten den Mann. Wenig später trifft ein zweites Polizeifahrzeug als Verstärkung ein.

Nun ermittelt die Kripo gleich wegen mehrerer Straftaten gegen den Görzker. Nach Angaben von Guido Plank bietet die Deliktpalette des Mannes das volle Programm: Der Görzker besitzt keine Fahrerlaubnis und hatte Drogen zu sich genommen, bevor er sich an das Steuer des Autos setzte. Das Fahrzeug war bisher in Potsdam-Mittelmark gemeldet. Es ist nicht als gestohlen gemeldet. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Von Marion von Imhoff