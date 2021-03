Gottesdienst mit Musik in der Stadtkirche Ziesar

Ziesar

Am Sonntag, 7. März, um 10.30 Uhr beginnt in der Stadtkirche in Ziesar ein Musikgottesdienst. In dem großen Gotteshaus ist reichlich Platz, um die vorgegebenen Abstandsbestimmungen der Corona-Verordnungen einzuhalten. Besucher des Gottesdienstes dürfen sich auf klassische Musik freuen. Auf dem Programm steht die Messe a-moll für Orgel und vierstimmiges Vokalensemble des Komponisten und Organisten Josef Gabriel Rheinberger.

Anne Zehrt (Sopran) und Susanna Boccato (Alt) sowie Thomas Fröb (Tenor) und Diogo Mendes (Bass) übernehmen den Gesangspart, der Kirchenmusiker Thorsten Fabrizi begleitet das Quartett an der Orgel. Der Gemeindepädagoge Matthias Kopp sorgt für die liturgische Gestaltung des Gottesdienstes. Möglich gemacht wird der besondere Konzertgottesdienst durch den Kirchenkreis Elbe-Fläming sowie den Förderverein für Kirchenmusik Laudate.

Von MAZ