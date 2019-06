Ziesar

Mit lauten Hähnekrähen wurde das Ziesaraner Burgfest am frühen Sonntagmorgen eröffnet. Züchter Lothar Friedrich aus Boecke brachte vier Hähne zum Wettstreit mit. Seine Zwerg-Lachshähne krähten in der Stunde 316 Mal und trugen ihrem Besitzer den Sieg ein.

Das laute Krähen gefiel nicht jedem. Mittelalterfans, die ihre Zelte übers Wochenende im Burgpark aufgeschlagen hattem, waren etwas genervt von diesem Wettstreit unter den Hähnen. Neun Zuchtfreunde des Rassegeflügelzuchtvereins Ziesar stellten insgesamt 15 Hähne zum Hähnewettkrähen aus.

Zur Galerie Bei bestem Sommerwetter haben die kleinen und großen Gäste viel auf dem Burggelände erleben können.

Auf dem Burghof ging es ab dem Vormittag lustiger zu. Die Kindergruppe der Kinderstube Teddybär aus Ziesar unter Leitung von Jana Lauffeld und Ben Böttcher erzählten die Geschichte der kleinen Maus, die durch den Wald stapfte und ein kleines Monster suchte.

Das Jongliertheater und Zauberkünstler Hirominus, alias Georg Morgenthal, führte Kunststücke vor und zog das kleine und große Publikum in seine Aktionen mit ein. „Zum Zaubern braucht man Zaubersalz“, rief Hironimus und ließ so manches Tuch oder Seil verschwinden. So richtig artistisch wurde es, als er sich auf sein hohes Einrad schwang und mit Feuer jonglierte.

Wikinger in Kampfstimmung

Kaum war das Feuerspiel zu Ende, rückten die Wikinger in Kampfstimmung auf den Burghof. Sie hatten am Wochenende ihre Zelte im Burgpark aufgeschlagen und zeigten ihre Kampftechniken mit Schildern und Schwertern. Einen aufgestellten Schildwall brachten die Kinder im Sturm zum Fallen.

Musikalische Höhepunkte brachten die Geigerin Katie Barlas aus Berlin und das Blasorchester Ziesar dem Publikum zu Gehör. Die Schüler der Journalismus-AG der Oberschule Ziesar organisierten vor der Burg kleine Aktionen für die Kinder. Sie organisierten etwas Eigenes. „Es lief richtig gut. Die Besucher haben unsere Angebote gut angenommen“, sagte Schüler Oliver Tietz das Engagement seiner AG-Mitglieder. So testeten Mutige beim Torwandschießen ihr Geschick und ließen sich Schokofrüchte und Zuckerwatte schmecken.

Heiße Grade, kühle Getränke

Die Sonne schien an dem Tag unerbittlich. Zur Mittagszeit zeigte das Thermometer bereits 30 Grad an. Jeder suchte nur noch ein schattiges Plätzchen. Erbsensuppe, kühle Getränke, Gegrilltes oder Kaffee und Kuchen ließen sich die Besucher trotz des heißen Wetters schmecken. Die Vereine, darunter der Feuerwehrverein, der Musikverein, der Schulförderverein sowie der Rassegeflügelzuchtverein Ziesar, gestalteten das Burgfest.

Von Silvia Zimmermann