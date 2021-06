Highspeed-Internet: So startet der Ausbau des Glasfasernetzes in Ziesar

Amt Ziesar

Für Video-Streaming, digitalen Unterricht und Besprechungen vor der Webcam brauchen Nutzer schnelles Internet. Das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser startet den Ausbau des Glasfasernetzes in Ziesar am 28. Juni, später folgen Arbeiten in den Gemeinden Wenzlow und Wollin.

Mehrere Schilder weisen auf den Ausbau des Glasfasernetzes in Ziesar hin. Quelle: André Großmann

Anschlüsse für 1900 Haushalte

„Über 1900 Haushalte werden von einem Glasfaseranschluss profitieren“, sagt Unternehmenssprecherin Stefanie Seylich. Kunden können zwischen vier Tarifen wählen, bei denen die Bandbreite von 300 bis zu 1000 Megabit pro Sekunde reicht.

„Glasfaseranschlüsse sind die Zukunft und werten die Orte auf. In der Corona-Zeit haben gerade Familien, die mit mehreren Personen an ihren Computern, Tablets und Smartphones sitzen, gemerkt, dass ihr Internet zu langsam sein könnte. Auch im Home-Office wird eine schnellere Leitung immer wichtiger“, sagt Vertriebsmitarbeiter Marcel Lorenz.

Start der Ausbauarbeiten

Er betont, dass Glasfaserkabel leichter als Kupferkabel sind, weniger Platz benötigen und besser vor elektromagnetischen und elektrischen Einflüssen geschützt sind. Die Ausbauarbeiten starten zunächst am Petritor, Petriwinkel, Angergraben, Breiten Weg, Frauentor und in der Otto-Altenkirch-Straße. Anwohner sollen bis zu 48 Stunden vor Baubeginn Infokarten im Briefkasten haben.

Infopunkt auf dem Burghof

Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser eröffnen am 1. Juli einen Infopunkt auf dem Burghof Ziesar. Bürgerinnen und Bürger können bis zum 31. Juli jeden Donnerstag und Freitag von 11 bis 18 Uhr Fragen zu Verträgen und zum Glasfasernetz stellen.

Die Gemeinden Ziesar, Wenzlow und Wollin haben einen Kooperationsvertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser abgeschlossen, weil der Breitbandausbau durch die Telekom den Kommunalpolitikern zu lange dauerte.

Das Unternehmen wird in Ziesar nur die Gartenstraße und den Wallgraben mit schnellen Internetanschlüssen erschließen und wegen begrenzter Planungs- und Baukapazitäten voraussichtlich nicht vor 2024 in anderen Bereichen aktiv werden.

Anders als die Deutsche Telekom, die beim Breitbandausbau von Bund, Land und Kreis für die Versorgung sogenannter „weißer Flecken“ in Potsdam-Mittelmark mit 46 Millionen Euro gefördert wird, arbeitet die Deutsche Glasfaser auf eigene Rechnung. Der Glasfaseranschluss ist in der ersten Erschließungsrunde bis ins Haus oder in die Wohnung kostenlos.

Arbeiten für die nächsten Monate

„Wir brauchen schnelles Internet für unsere Bürger. Die Digitalisierung schreitet voran und gehört immer mehr zum Alltag. Sie ist ein entscheidender Teil der Lebensqualität“, sagt Vize-Bürgermeister René Mertens der MAZ.

Ziesars Vize-Bürgermeister René Mertens freut sich auf Highspeed-Internet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Vertriebsmitarbeiter Marcel Lorenz schätzt, dass die Arbeiten der Deutschen Glasfaser „in den nächsten sechs bis sieben Monaten“ abgeschlossen sind. Wenn alles nach Plan verläuft, beginnt das Team nach den Tiefbauarbeiten mit der Aktivierung der ersten Kundenanschlüsse.

Das Team des Infopunktes beantwortet ab dem 1. Juli auch unter 0151-17574042 Fragen zum Glasfaserausbau.

Von André Großmann