In Ziesar dürfen Kita-Kinder das Wasser laufen lassen

Ziesar

Das Wetter hätte nicht besser sein können bei der Einweihung des Wasserspielplatzes in der Kita Villa Regenbogen in Ziesar. Bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel wurde die neue Anlage in dieser Woche auf dem Spielplatz eingeweiht. „Lange hat es gedauert, bis wir dieses Spielgerät realisieren konnten. Nun steht es aber da und wir hoffen, dass das Wasser recht oft fließen kann“, begrüßte Marion Söllner, die stellvertretende Kitaleiterin, die aufgeregten Mädchen und Jungen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pünktlich zum Osterfest bekam die Kita Ziesar einen Wasserspielplatz. Quelle: Silvia Zimmermann

Die fünfjährige Anastasie Ziem durfte mit Manuela Söllner das Band durchschneiden und die Neuanschaffung freigeben. Bevor aber die Erstürmung des Spielgerätes losgehen konnte, wurde mit Waffelbechern angestoßen, die mit Vanillesoße gefüllt waren. Das Küchenteam hatte die kleine Leckerei extra für die Kinder angefertigt. Doch dann hielt es die Mädchen und Jungen nicht mehr auf den Bänken und es folgte eine stürmische Inbetriebnahme. Bürgermeister Dieter Sehm pumpte mit Enkelsohn Jack Tyralla das erste Nass in die Anlage. Die Fünf- bis Sechsjährigen waren schon gespannt, wie sich das Wasser seinen Weg suchen und das Schaufelrad bewegen würde. Nach und nach durften die Kinder an den Pumpenschwengel, um das kühle Nass in die Matschstraße zu schicken.

Bürgermeister Dieter Sehm schickte mit Enkelsohn Jack Tyralla das erste Wasser auf die Reise. Quelle: Silvia Zimmermann

Auch Emeli Hoffmann (5) versuchte sich an der Handschwengelpumpe und stellte fest, dass das gar nicht so leicht war. Die Kleinsten, ausgestattet mit Matschhose und Gummistiefel warteten geduldig, bis das Wasser auch in ihre Richtung kam. Schnell wurde von den Dreijährigen Wasser mit Sand zu echter Modderpampe vermischt. Die Kinder waren von der neuen Attraktivität begeistert und fasziniert. „Der Schulförderverein der Oberschule Ziesar ermöglichte unserer Einrichtung dieses Spielgerät. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse unterstützte das Projekt mit einer Förderung von 5000 Euro. Die Stadt Ziesar organisierte den Aufbau durch die Stadtarbeiter. Den nötigten Sand lieferte die Sandgrube von Frank Hiob aus Görzke. Wir möchten an dieser Stelle allen, die diese Attraktion ermöglichten, ein großes Dankeschön aussprechen“, sagte Manuela Söllner.

Anastasia Ziem und und Erzieherin Marion Söll durchschneiden das Band für den neuen Wasserspielplatz. Quelle: Silvia Zimmermann

Dicht umringt versuchten alle Mädchen und Jungen gleichzeitig mit ihren Händen das Wasser zu erfassen. Die Kita Villa Regenbogen besuchen rund 115 Kinder zwischen drei Monaten und sieben Jahren. Die Einrichtung plant in diesem Jahr ein Familienfest, ein Kostümfest und das Abschlussfest für die zukünftigen ABC-Schützen durchzuführen. „Dieser Wasserspielplatz sollte bereits 2020 in Betrieb genommen werden. Durch die Corona-Pandemie verschob sich alles“, sagte Söllner

Von Silvia Zimmermann