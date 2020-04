In der Köpernitzer Kunstgießerei bleibt die Bronze kalt

Köpernitz

Bronze, Gips und Silikon. Von den drei wichtigsten Materialien, die ein Kunstgießer braucht, hat Klaus Cenkier (64) reichlich. Alles eingekauft, als an ein Virus, das die Welt lahmlegt, nicht zu denken war. Doch seit Wochen bleibt der Schmelzofen kalt, die Krananlage erlebt eine Zwangspause. Hämmer, Meißel und Ziseliergerät werden nicht gebraucht. „Niemand bestellt in diesen Zeiten einen Cenkier. Die Kunst wird zuerst abgehängt. Das war schon in der Finanzkrise so“, beschreibt der Köpernitzer kurz und knapp seine Lage als bildender Künstler.

In der eigenen Gießerei Klaus Cenkier wurde 1956 in Ziesar geboren. Er absolvierte Ausbildungen als Hüttenwerker und Eisengießer. Bis 1989 war Cenkier in verschiedenen Kunstgießereien beschäftigt und absolvierte die Hochschule für Bildende Kunst Dresden. Seite 1991 arbeitet Cenkier als selbstständiger Bildhauer und Kunstgießer in seiner eigenen Gießerei in Köpernitz bei Ziesar. Überregional bekannt wurde er unter anderem durch die deutsch-kubanischen Bildhauersymposien „El Vuelo de Bronce“ in Santiago de Cuba und Ziesar. In einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Technikmuseum Magdeburg war Cenkier an einer großen Bronzstele beteiligt, die nach dem Vorbild der berühmten Bronzetür von Nowgorod entstand. Für die Otto-Altenkirch-Galerie auf der Burg Ziesar schuf er eine Büste des in Ziesar geborenen Landschaftsmalers.

Die zahlungskräftigen Liebhaber seiner Metallarbeiten mit Titeln wie Mondsegel, Urkraft, Wilder Hahn und Mitternachtssonne haben gerade damit zu tun, ihre Firmen samt hunderte Arbeitsplätze zu retten. Auf der Kippe steht die Zukunft vieler Galeristen, die ihre Türen schließen mussten. Ausstellungen wurden abgesagt. „Sämtliche Verkaufswege sind über Nacht weggebrochen. Es wird eine ganze Weile dauern, bis sich der Kunstmarkt wieder erholt“, befürchtet Cenkier, der 1991 damit begann, sich in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb eine eigene Gießerei aufzubauen.

So sieht es in normalen Zeiten bei Klaus Cenkier aus, wenn flüssige Bronze zu Kunst gegossen wird. Quelle: Jacqueline Steiner

Eigentlich glaubte der Kunstgießer und Bildhauer nahtlos an das gut verlaufende Jahr 2019 anschließen zu können. Cenkiers Bronzen sind gefragt. Im öffentlichen Raum ebenso, wie als Kultobjekte und Wertanlage für den privaten Sammler. Von ihm stammen unter anderem der Trinkbrunnen im baden-württembergischen Wiernsheim, eine große Reliefplatte für das Kurfürst-Friedrich I.–Denkmal in Friesack, Bronze-Blätter für die Weggestaltung im Brandenburger Humboldt-Park und eine Reliefplatten-Platzgestaltung in Ziesar. Schlagzeilenträchtig war auch die bei Cenkier gegossene 2,30 Meter große Skulptur des unvergessenen Loriot, die nach einem Original des Brandenburgers Udo Jahn von Zörijen entstand.

Eine letzte Figurengruppe

Doch plötzlich kam Corona. Eine letzte vor der Pandemie von der Münsterländer Gemeinde Reken bestellte Figurengruppe wartet auf ihre Vollendung. Ein Schulmädchen mit langen Zöpfen und einem Ranzen auf dem Rücken sowie ihr Dorfschullehrer haben den Bronzeguss schon hinter sich. Ein Junge auf der Schulbank soll noch folgen. In diesem Fall gießt Cenkier als Dienstleister die vom Lenzener Bildhauer Bernd Streiter entworfenen Gips-Originale in Siliziumbronze. Und dann?

Loriots Kopf nach dem Gießvorgang in Köpernitz. Quelle: Frank Bürstenbinder

„2020 komme ich noch durch. Zieht sich die Krise länger hin, wird es eng“, meint Cenkier nachdenklich. Aber auch er hofft dabei auf eine Soforthilfe aus dem Topf der ILB. Ein paar Abkäufe will er noch nachgießen und Ideen für neue Projekte nach Corona entwickeln. Dazu gehört nicht nur die Produktion. Als „Ehrengießer“ der Uni Magdeburg ist Cenkier ein gefragter Mann, wenn es darum geht, das Handwerk der Kunstgießerei einer jungen Generation nahezubringen.

Der gelernte Hüttenwerker und Eisengießer hofft, dass sich ausgefallene Symposien und undurchführbar gewordene Vorlesungen, wie an der technischen Falkutät der Universität in Kiew im kommenden Jahr nachholen lassen. Vor zwei Wochen wollten ihn vier ukrainische Professoren in Köpernitz besuchen. Daraus wurde nichts mehr. Auf Eis liegt auch ein Forschungsprojekt mit mehreren Lehreinrichtungen zur Gießereikunst der alten Ägypter. Der Blick in Richtung Ruhestand ist für den 64-jährigen Mann der Bronze trotz der Auftragsflaute keine Option: „Ein Künstler denkt nicht an die Rente.“

Von Frank Bürstenbinder