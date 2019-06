Köpernitz

Zu einer Informationsveranstaltung hat die Bürgerinitiative Köpernitz jetzt in das Dorfgemeinschaftshaus Köpernitz eingeladen. Deges-Projektleiter Ghadandfar Najariara, stellte das Zwischenergebnis von den Berechnungen der Emmissionswerte und die Eckdaten zum Ausbau der Tank- und Rastanlage Buckautal vor. Im Anschluss stellte er sich den Fragen der Anwohner.

Er zeigte anschauliche Bilder, wie in Zukunft die beiden erweiterten Parkplätze der Nord- und Südseite aussehen werden. „Wir wollen den Dialog mit den betroffenen Bürgern führen“, so der Projektleiter. Es ist nur ein Zwischenergebnis, das Endergebnis wird für November erwartet. Alle Berechnungen von Schadstoffwerten sowie Lärmbelastungen wurden am Computer errechnet. Dabei erwähnte der Projektleiter, dass alle in Frage kommenden Faktoren mit berücksichtigt werden.

Das Dorf Köpernitz ist als Mischgebiet ausgewiesen, da gelten andere Grenzwerte. Die Lärmvorsorge ist gesetzlich im Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt. Bei Überschreitungen ist der Bund verantwortlich dafür zu sorgen, die Menschen durch geeignete Maßnahmen zu schützen, so der Projektleiter.

Enttäuscht waren die Anwesenden, dass bis jetzt alle Messungen nur am Computer erfolgten. „Die errechneten Werte liegen alle unter den gesetzlichen Vorgaben, so dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit zum Bau einer Lärmschutzwand für den Ort gibt “, sagte Najarira.

„Wir können gern einmal unsere Schlafzimmer tauschen: An manchen Tagen ist der Lärm nicht auszuhalten“, sagte sehr aufgebracht Anwohnerin Pauline Bab. Die Lärmbelästigung durch den täglichen Autobahnverkehr ist jetzt schon für den Bewohner im Ort eine Belastung. Das Verkehrsaufkommen soll in den kommenden Jahren noch weiter steigen.

Bei einer Erweiterung der beiden Parkplätze befürchten die Einwohner eine steigende Emmissions- und Lärmbelästigung für die nahe der Autobahn gelegene Ortslage. Zum Ausdruck kam in der Diskussionsrunde auch, dass sich die BI weiterhin engagiert, um den bestmöglichen Lärmschutz für das Dorf zu erhalten.

„Nur durch unser reges Interesse können wir der Deges zeigen, welche Ängste, Probleme und Sorgen wir mit dem Projekt verbinden“, sagte Simone Bab, Sprecherin der BI Köpernitz.

Von Silvia Zimmermann