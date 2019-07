Ziesar

Sie fordern keine Skaterbahn, fragen nicht nach einem Funbad, haben keinen Bock auf Disco. Alles, was sich Moritz Sänger und seine Freunde von der Politik wünschen, ist ein Papierkorb. Lieblingstreff der 17- bis 25-Jährigen ist die Rundbank im Burgpark von Ziesar, im Volksmund Rondell genannt. Weil an diesem Standort bisher kein offizieller Müllbehälter vorgesehen ist, bleiben schon mal Tüten, Büchsen und anderes Verpackungsmaterial auf dem Platz zurück.

Groß und stabil

„Weil wir das auch nicht gut finden, bitten wir um das Aufstellen eines Mülleimers. Nur groß und stabil muss er sein“, lautete der Antrag einer Jugenddelegation bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Junge Leute, die nicht wollen, dass Ziesars größte Grünanlage verschmutzt? Für die Abgeordneten ein Besuch mit Seltenheitswert. Denn für gewöhnlich verirren sich nur noch wenige Bürger in die obligatorische Einwohnerfragestunde zu Beginn jeder Sitzung. Stadtverordnete Sabine Haug ( CDU) hatte den Jugendlichen nach einer Online-Petition geraten, sich direkt an die Volksvertreter zu wenden.

Bei Regen reicht den Jugendlichen schon mal ein Platz vor dem Burgtor. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ordnung und Sauberkeit spielen auf fast jeder Zusammenkunft der Stadtväter eine Rolle – meistens keine gute. Egal, ob Privatleute ihren Pflichten vernachlässigen oder weil die Stadtarbeiter nicht an mehreren Stellen gleichzeitig mähen können. Für Bürgermeister Dieter Sehm ( SPD) geht der Vorstoß der Jugendlichen deshalb in Ordnung: „Wir werden die Sache aufgreifen.“

Verständnis für Anliegen

Auch Uwe Roßner ( SPD) zeigte Verständnis für das Anliegen der Jugendlichen. Ebenso plädierte Bernd Gobel ( CDU) für einen zusätzlichen Müllkorb. Allerdings wurde seine Idee, wonach die Rondell-Besucher den Behälter selbst entleeren sollen, als unpraktikabel verworfen. Immerhin stehen im Burgpark an anderen Bänken genug Papierkörbe, die natürlich nicht von Parkgästen entleert werden müssen.

Zum Klönen im Burgpark

Doch warum trifft sich Ziesars Jugend zum Klönen und Abhängen überhaupt im Burgpark? Es gibt Sportanlagen und ein Jugendzentrum. „Natürlich haben wir das alles schon genutzt. Doch in der Kleinsportanlage ist der Belag marode. Abends wird die Ruhe der Nachbarn gestört. Und im Jugendzentrum fühlt sich unsere Altersklasse derzeit einfach nicht wohl“, berichtet Moritz Sänger, der einmal Erzieher werden möchte.

Vor der Burg erstreckt sich der Park als grüne Oase Ziesars. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Überhaupt könnte in Ziesar mehr für die Jugendlichen los sein“, findet Hannes Brauer (17). Ansonsten lässt der Maurer-Azubi nichts auf seine Heimatstadt kommen. Er will Ziesar nach der Lehre ebenso die Treue halten wie der künftige Straßenbauer Richard Schulte (17) und der gleichaltrige Kim Noah, der nach dem Abi in Bad Belzig eine Koch-Lehre in Holgers Waldstübchen beginnen will. Selbst Dominik Handler, der nach dem Abitur Lehrer werden möchte, kann sich gut vorstellen einmal in Ziesar zu unterrichten.

Haus ist für alle da

Für Bürgermeister Sehm alles „ermutigende Signale“ aus den Reihen des Nachwuchses. Sein Rat: „Wir haben erst vergangene Woche mit dem Klubrat im Jugendzentrum zusammengesessen. Das Haus ist für alle da. Rauft euch zusammen, die Probleme sollten sich aus dem Weg räumen lassen. Ich würde die Gründung eines Jugendbeirates begrüßen. Dann hätten die Stadtverordneten einen ständigen Ansprechpartner bei der Einbeziehung der Jugend in politische Entscheidungen.“

Das Tor zur Kleinsportanlage Ziesar steht immer offen. Frühere Schließzeiten hatten sich als unpraktikabel erwiesen. Doch das Thema ist wieder aktuell. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Probleme mit der in die Jahre gekommenen Kleinsportanlage in der Gartenstraße sind den Stadtverordneten nicht unbekannt. Noch für dieses Jahr kündigte Bürgermeister Sehm eine Erneuerung des Belages an. Danach soll 2020 die Außenanlage an der Reihe sein.

Derzeit ist die Kommune auf der Suche nach einem Öffnungszeiten-Reglement, mit dem auch die Anwohner leben können. Derzeit steht das Tor für Fußballer und Basketballer dauerhaft offen, was aber Lärmbelästigungen zu vorgerückter Stunde heraufbeschwört. Eine Lösung kann dauern. Auch der erhoffte Müllbehälter am Burgpark-Rondell ist noch nicht aufgestellt.

Von Frank Bürstenbinder