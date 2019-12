Ziesar

Von einem Grundstück in der Badstraße in Ziesar hat ein Dieb am Mittwochvormittag ein Damen-Fahrrad der Marke Diamant gestohlen. Zuvor hatte der Mann das Hoftor überklettert. Eine Videokamera, die auf dem Grundstück installiert ist, hat die Tat gefilmt. Zu sehen ist auf dem Film ein Mann mit schwarzem Pullover und einer Sporthose der Marke Adidas.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Identität des Täters zu klären.

Von MAZonline